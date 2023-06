Game of Thrones : Pedro Pascal a eu une infection oculaire à cause des fans

Dans la saison 4 de "Game of Thrones", Oberyn Martell connaît un sort tragique au cours d'une scène particulièrement violente. Une séquence culte qui a eu des conséquences fâcheuses sur la santé de son interprète Pedro Pascal.

Game of Thrones, le théâtre de nombreuses morts marquantes

Diffusée de 2011 à 2019, Game of Thrones a rapidement acquis le statut de série culte. Le show adapté des romans de George R. R. Martin par David Benioff et D.B. Weiss s’est notamment distingué par ses nombreuses morts de personnages importants. Les scénaristes n’avaient pas peur de se débarrasser d’un personnage, quel que soit son statut, afin de faire avancer l’intrigue. Cela a donné lieu à des scènes devenues mémorables.

À chaque début de saison, les fans de Game of Thrones se demandaient donc qui allait mourir. Parmi les victimes du show, Oberyn Martell a péri dans la saison 4. Sa mort est même rapidement devenue célèbre. Car le personnage incarné par Pedro Pascal a été tué d’une manière particulièrement brutale. Après un duel avec Gregor Clegane, ce dernier lui a enfoncé les doigts dans les yeux, jusqu’à lui écraser le crâne. Et cette scène a causé un petit problème à son interprète.

Game of Thrones ©HBO

L’anecdote invraisemblable de Pedro Pascal

Des années après la diffusion de la quatrième saison de Game of Thrones, Pedro Pascal a participé à une table ronde avec d’autres acteurs organisée par The Hollywood Reporter. Et l’acteur américain y a révélé une anecdote improbable. Il nous a appris qu’il avait contracté une infection à un œil à cause de fans de la célèbre série :

Au début, à cause de Game of Thrones et la façon dont mon personnage meurt, les gens voulaient prendre des selfies avec leurs pouces dans mes yeux. Et j’étais tellement heureux du succès du personnage dans la série que je les laissais faire ! Et j’ai eu une infection à l’œil à cause de ça.

En plus de la scène en elle-même, Pascal a donc une raison de plus de se souvenir de la mort de son personnage dans Game of Thrones. En tout cas, si la série principale s’est terminée il y a quatre ans, son univers continue de s’étendre sur le petit écran avec le préquel House of the Dragon. Après un premier chapitre diffusé à partir d’août dernier, le show reviendra bientôt avec une deuxième saison. Celle-ci n’a pas encore de date de sortie.