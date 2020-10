Game of Thrones : quel rôle Millie Bobby Brown a failli incarner ?

Millie Bobby Brown, même pas encore majeure, est déjà une star connue mondialement grâce à la série "Stranger things" sur Netflix. Avant d'y participer, elle a tenté de se faire enrôler dans "Game of Thrones" mais n'a pas été retenue. Quel rôle convoitait-elle ?

Millie Bobby Brown privée de Game of Thrones

Millie Bobby Brown est aujourd'hui une personnalité qui porte l'étiquette Netflix. La jeune actrice s'est faite connaître avec la première saison de Stranger Things, probablement LA série originale la plus populaire du catalogue de la plateforme. Elle vient de faire une autre apparition très remarquée sur le petit écran avec Enola Holmes, film qui a été acheté par Netflix alors qu'il devait se destiner à une sortie dans les salles. Millie Bobby Brown est plus que jamais l'une des têtes de gondoles de la firme mais elle aurait pu se révéler sous la bannière d'HBO avec un autre phénomène télévisuel : Game of Thrones.

De passage dans le Tonight Show de Jimmy Fallon, elle a révélé qu'elle avait auditionné pour figurer dans cette série mais que ses efforts n'avaient pas été récompensés. Cet échec lui a fait mal au moral, puisqu'elle a complètement remis en doute ses capacités et ne savait plus si elle avait un avenir comme actrice. Parfois, une déception est suivie par une bonne nouvelle car elle a réussi à avoir l'un des rôles principaux de Stranger Things. Évidemment, personne ne savait à l'époque que nous allions avoir affaire à une telle réussite populaire. Pour un début de carrière, c'est déjà très bien et elle est assurée d'avoir moins à galérer pour obtenir un rôle qu'elle souhaite, sa notoriété jouant en sa faveur.

Qui voulait-elle incarner ?

Dans une précédente interview, Millie Bobby Brown avait déclaré qu'elle avait auditionné pour le rôle de Lyanna Mormont, avant qu'il ne revienne à Bella Ramsey. Elle aussi était inconnue quand elle a été choisie.

Nous avons pu la découvrir dans la série qu'à partir de la saison 6, et elle a été présente dans les deux suivantes. Du haut de ses 10 ans, elle porte un tas de responsabilités en étant à la tête de de la Maison Mormont. Quand sa mère (Maege Mormont) meurt, elle est convaincue qu'elle a les épaules pour prendre la relève et guider les siens. On se souvient surtout de sa poigne de fer dans les saisons 7 et 8, et de son courage sans faille qui a participé à la victoire de l'armée de Jon Snow et Daenerys.