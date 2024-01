Game of Thrones : les créateurs ont un regret sur la série (et c'est inattendu !)

Il y a une chose que les créateurs de "Game of Thrones" auraient aimé faire différemment, et cela concerne un personnage très secondaire de la série HBO.

Game of Thrones : une grande série qui a divisé

Le 19 mai 2019 s'est arrêtée Game of Thrones (2011-2019), une des plus importantes séries des années 2010. Après huit saisons, le show créé par David Benioff et D.B. Weiss, tiré des romans de George R. R. Martin, s'est conclu avec un épisode final qui a grandement fait parler. Si certains ont été convaincus jusqu'au bout par le récit proposé, d'autres n'ont pas apprécié que Daenerys Targaryen ne termine pas sur le trône, ou encore sa manière d'agir en allant massacrer la population, de Port-Réal. Cependant, il est rare qu'une série aussi populaire ne divise pas au moment de se conclure. Et Game of Thrones n'y a donc pas échappé.

Game of Thrones ©HBO

On se doute que les créateurs ont souvent été questionnés depuis sur cette fin de Game of Thrones. Mais les auteurs se sont bien entendus abstenus de revenir sur le sujet pour éviter de relancer des débats sans fin. Ils ont cependant accepté dernièrement de faire quelques révélations à The Hollywood Reporter et d'admettre qu'ils avaient un regret concernant leur série. Plus précisément sur un personnage secondaire qu'ils auraient aimé utiliser davantage.

Les créateurs voulaient faire revenir ce personnage

Dans la première saison de Game of Thrones, David Benioff et D. B. Weiss avaient introduit un personnage pour seulement deux petits épisodes en la personne de Mord, le geôlier de Tyrion Lannister. Interprété par Ciaran Bermingham, c'est lui qui s'occupe de surveiller les cellules des Eyrié qui montent jusqu'au ciel, et Tyrion, enfermé par Lysa Arryn. Pour s'en sortir, le Lannister propose à Mord de le payer s'il l'aide.

Les deux créateurs sont revenus sur cet élément et ont expliqué qu'ils auraient aimé faire revenir Mord avant que la série ne s'arrête. "C'était une erreur de ne pas ramener Mord le geôlier dans la série. Nous avons toujours parlé de le faire" a affirmé D. B. Weiss, avant que David Benioff ne précise :

Nous avions la scène pour le faire. Avec une scène qui se déroule dans une taverne...

D. B. Weiss a ensuite continué en racontant qu'ils avaient songé trop tard à faire du geôlier le patron de cette taverne.

Nous aurions pu avoir cet acteur à l'arrière-plan agissant exactement comme il le faisait en tant que geôlier, mais maintenant en tant que propriétaire d'une petite entreprise. C'était une idée si évidente, si simple à mettre en œuvre, si facile à réaliser.

Il est amusant de voir les créateurs regretter un élément qui, pour les spectateurs, paraitra très anodin. Preuve qu'entre les auteurs et le public, le rapport à Game of Thrones n'est vraiment pas le même.