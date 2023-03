Game of Thrones : un acteur critique les trop nombreuses scènes de sexe

"Game of Thrones" a marqué les esprits à tous les niveaux, que ce soit l'intrigue aux nombreux rebondissements, les morts de personnages importants ou les scènes de nudité. Des séquences qui n'ont pas été appréciées par tout le monde.

Game of Throne : du sang et du sexe

Diffusée entre 2011 et 2019 sur HBO (et OCS en Fance), la série Game of Thrones est devenue une référence pour les sérivores. Une œuvre marquante tirée des romans de fantasy de George R. R. Martin. On y suit un grand nombre de personnages qui évoluent aux quatre coins de Westeros, et au-delà, entre les Lannister qui s'opposent aux Stark, tandis que Jon Snow découvre au Nord un sombre danger, et que Daenerys Targaryen revient pour recouvrer sa place sur le Trône de fer.

Lena Headey et Nikolaj Coster-Waldau - Game of Thrones ©HBO

Au fil des épisodes (et comme dans les romans), les protagonistes n'ont pas été épargnés. Chacun pouvant être supprimé à tout moment. C'est d'ailleurs devenu la marque de fabrique de Game of Thrones, d'une violence notable. Mais au-delà de son aspect sanglant, une autre caractéristique du show est la présence de scènes de sexe, que ce soit dans un bordel de Port-Réal ou de manière incestueuse entre frères et sœurs.

Si ces séquences ont pu marquer le public, elles n'ont pas été du goût de tout le monde. Comme par exemple Ciarán Hinds, l'interprète de Mance Rayder, le "Roi d'au-delà du Mur" qui apparaît dans les saisons 3, 4 et 5.

Trop de nudité et de coordinateurs d'intimité

Bien qu'il n'ait pas été impliqué dans ces scènes de sexe, l'acteur a donné son avis à ce sujet dans une interview pour The Independent. Sans être totalement contre ce genre de séquence, il a simplement déploré la quantité dans Game of Thrones, qui faisait passer presque au second plan le reste. Et c'est pour cette raison qu'il aurait d'abord hésité à rejoindre le casting de la série.

J'ai été un peu rebuté par toute la sexualité dedans, parce que cela détournait l'attention de la narration politique. Mais c'est le business, je suppose, de leur point de vue.

Emilia Clarke et Jason Momoa - Game of Thrones ©HBO

Le comédien poursuit son intervention en s'interrogeant sur les coordinateurs d'intimité, désormais omniprésents sur les plateaux pour assurer que les scènes de nudité se déroulent dans un bon environnement. N'ayant jamais eu affaire à eux auparavant, Ciarán Hinds a questionné sa fille, Aoife Hinds, suite à son tournage de Normal People.

Je lui ai posé la question parce que cela me semble étrange. Je ne suis pas issue de cette génération. Tout ce que nous devions créer ensemble, dans les scènes à caractère sexuel, nous en parlions. Il s'agit de la manière dont nous racontons l'histoire ensemble, alors je ne comprenais pas pourquoi les coordinateurs d'intimité étaient soudainement partout.

L'acteur a tout de même dû se soumettre à la présence d'un coordinateur d'intimité pour la série The Dry pour une scène tournée avec sa propre femme, Hélène Patarot, rendant la situation encore plus absurde pour Ciarán Hinds.