Gangs of London : la série de Gareth Evans (The Raid) a un trailer !

Ce cher Gareth Evans, qui nous en a mis plein les yeux avec « The Raid » et sa suite, revient bientôt avec la série « Gangs of London », dont un premier trailer a été mis en ligne par Sky Atlantic qui co-produit le show.

Il aura fallu être patient pour avoir enfin des images concrètes de Gangs of London. Il y a déjà plus de deux ans, on vous parlait du projet ambitieux du sympathique Gareth Evans. Le réalisateur gallois s’est fait une très bonne réputation lorsqu’il a offert aux adeptes de films d’action le génial The Raid (2011), et sa suite The Raid 2 (2014). Autant dire que lorsqu’on a appris qu’il allait réaliser une série sur des gangs londoniens avec Cinemax, la filière « violente » de HBO en co-producteur, notre excitation a grimpé aussitôt.

Gangs of London, une version british de Gomorra ?

Finalement c’est l’autre versant de cette production, Sky Atlantic, qui nous offre le premier trailer. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que ça va envoyer du bois ! L’histoire débute avec l’assassinat de Finn Wallace, un chef de gang. Etant donné qu’il y a désormais une place à prendre, et que sa bande est évidemment fragilisée, les rues de la ville vont vite s’embraser. Mais Sean Wallace, son fils, va tenter de rétablir l’ordre et de trouver le meurtrier de son père.

La bande-annonce de Gangs of London nous offre déjà des moments de pure violence, avec notamment cette bagarre en plein pub. On retrouve là l’envie de Gareth Evans de filmer des combats chorégraphiés et d’adapter sa mise en scène pour permettre de les représenter au mieux, sans artifice. Et on ne parle même pas des duels à l’arme blanche qu’on peut déjà apercevoir. Bref, ça va saigner !

A voir si, au-delà du plaisir visuel que devrait offrir Gangs of London, Gareth Evans parvient à gérer le format long, et si l’histoire motivera le public à rester sur la durée.

Réponse prochainement, puisque Sky annonce une diffusion en 2020 pour le Royaume-Uni. Aux Etats-Unis c’est Cinemax qui diffusera la série, et on ne sait pas encore qui diffusera la série en France.