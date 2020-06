Gangs of London : la série du réalisateur de The Raid aura une saison 2

L'excellente série d'action "Gangs of London" de Gareth Evans, toujours inédite en France, a convaincu ses producteurs lors de sa première saison. Une seconde salve d'épisodes est désormais officielle. Bonne nouvelle pour les amateurs de combats spectaculaires.

Gangs of London se prolongera avec une saison 2

Si vous aimez l'action décomplexée qui ne lésine pas sur la violence et l'inventivité, alors Gangs of London est une série que vous ne devez louper sous aucun prétexte. On n'a jamais le temps de s'ennuyer et ceux qui ont été soufflés par l'électrochoc The Raid vont en avoir pour leur argent. Normal, c'est Gareth Evans qui est derrière ces deux titres. Le réalisateur se trouve à la création de la série et également à la mise en scène sur quelques épisodes. Sky et AMC ont annoncé d'une voix commune qu'une saison 2 verra le jour prochainement. Aucune date de diffusion n'est encore annoncée mais on espère que nous pourrons y avoir accès en France avant qu'elle ne sorte. Car si Gangs of London a fait du bruit en Grande-Bretagne, elle reste inédite dans pas mal de pays. Dont les Etats-Unis, qui vont avoir droit à la saison 1 sur AMC à l'automne prochaine. Pour l'heure, rien n'est annoncé pour chez nous et c'est fort dommage.

C'est quoi cette série sur la mafia londonienne ?

Gangs of London débute sur l'assassinat Finn Wallade, un chef de gang réputé dans la capitale britannique. L'équipe qu'il avait derrière lui se retrouve sans meneur pour commander les opérations. Affecté par ce drame, Sean Wallace (Joe Cole, habitué au genre avec Peaky Blinders), le fiston, va prendre la relève et embrasser le destin auquel il était voué. Désormais en haut de l'affiche dans le milieu, il doit apprendre à gérer les dangers et, par la même occasion, découvrir qui a tué son père. On ne remplace pas un chef en place depuis longtemps aussi facilement. L'apprentissage sur le terrain sera parfois douloureux, alors que d'autres gangs se tirent la bourre.

Bref, une histoire de famille comme le genre en a sorti à la pelle, avec des alliances, des trahisons et de la violence. Quand il s'agit de mettre en images les affrontements, la série évoque la verve des deux The Raid. On retrouve bien le style de Gareth Evans, virtuose de la caméra qui a révolutionné le cinéma d'action moderne sur la forme. En plus d'instaurer une mythologie ample et passionnante, Gangs of London est un spectacle généreux qui cognent où ça fait mal dans ses moments d'hystérie.