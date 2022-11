Gary Oldman annonce vouloir bientôt se retirer des écrans

Révélé en 1986 par le biopic Sid & Nancy, dans lequel il incarne le musicien Sid Vicious, Gary Oldman dévoile rapidement une palette de jeu très large. Dans les années qui suivent, le comédien britannique prouve qu'il joue à merveille les chiens fous (Les Anges de la nuit), les vampires en manque d'amour (Dracula), les policiers drogués et complètement fous (Léon), les dealers versant dans l'appropriation culturelle (True Romance) ou encore les anti-héros malchanceux et manipulés (Romeo Is Bleeding).

Gary Oldman a également incarné plusieurs personnalités historiques, de Lee Harvey Oswald dans JFK à Herman Mankiewicz dans Mank, en passant par le célèbre compositeur Ludwig van Beethoven dans Ludwig van B. et Winston Churchill dans Les Heures Sombres (rôle qui lui vaut d'ailleurs l'Oscar du Meilleur acteur). Du côté des franchises, il a été le parrain du célèbre sorcier à lunettes dans la saga Harry Potter mais aussi le policier Jim Gordon, fidèle allié de Batman, dans la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan.

Extrêmement doué pour l'introspection (La Taupe) mais aussi pour les compositions outrancières (Le Cinquième élément), Gary Oldman peut tout simplement tout jouer. Et maintenant qu'il n'a plus rien à prouver, le comédien songe à raccrocher.

Au cours d'un entretien accordé au Sunday Times pour la promotion de la deuxième saison de Slow Horses, l'acteur s'est confié sur son plaisir à interpréter Jackson Lamb. Créé par l'écrivain Mick Herron, ce protagoniste est un agent du MI5 grincheux qui gère un service d'espions ratés baptisé l'Étable et installé dans des bureaux miteux. Un homme auquel Gary Oldman s'identifie, notamment à travers son alcoolisme, le comédien ayant souffert de cette addiction et étant désormais sobre depuis 25 ans :

Le plus grand mensonge de Jackson concerne sa consommation d'alcool. Cet air moqueur et cruel qu'il se donne... Il sait qu'il est ivre et il se ment à lui-même.

Personnage auquel il s'est profondément attaché, Jackson Lamb pourrait bien être le dernier rôle de Gary Oldman. L'acteur a fait savoir qu'il aimerait prochainement se consacrer à autre chose :

J'ai eu une carrière enviable mais les carrières déclinent et j'ai d'autres choses qui m'intéressent en dehors du métier d'acteur. (...) J’aurai 65 ans l’année prochaine et les 70 ans approchent. Je ne me vois pas être acteur quand j’en aurai 80. Ce serait un honneur et un privilège de finir avec le personnage de Jackson Lamb puis de raccrocher officiellement.