Gen V : cette référence géniale à WandaVision dans le spin-off de The Boys

"Gen V", le spin-off de "The Boys", est disponible sur Prime Video. Le premier épisode fait un clin d'œil amusant à WandaVision, la série Marvel de Disney+.

C'est quoi Gen V ?

Gen V est le nouveau spin-off de The Boys après la série d'animation The Boys présentent : Les Diaboliques. Cette fois, l'intrigue se déroule au sein de l'université Godolkin qui accueille des étudiants ayant des pouvoirs. Le but est alors d'en faire des célébrités, de véritables influenceurs, voire, pour les meilleurs, la possibilité de devenir des super-héros en rejoignant les Sept.

The Boys Gen V ©Prime Video

La série se déroule après la saison 3 de The Boys, et permet de découvrir de nouveaux personnages plus jeunes, mais tout aussi intéressant. À commencer par Marie Moreau (Jaz Sinclair), par qui tout commence. Si son passé tragique est présenté au début, c'est ensuite sur son arrivée à la fac que se concentre Gen V, avec notamment sa rencontre avec Emma (Lizze Broadway), sa colocataire.

Bien qu'elle souhaite d'abord être plutôt solitaire, Marie va se rapprocher d'Emma et d'autres étudiants lorsqu'elle découvre que quelque chose se trame au sein de l'université. Un endroit secret, nommé la Forêt, enfermerait certains élèves pour des raisons obscures...

Ce clin d'œil à WandaVision

Dès le premier épisode, on voit Marie et Emma tenter de se sociabiliser auprès d'un autre groupe d'étudiants. Apparaît alors Justine (Maia Jae Bastidas), une élève qui a déjà joué dans plusieurs programmes et qui se vente des auditions qu'elle a pu avoir. Elle évoque alors un prochain projet dont les détails ne sont pas anodins puisqu'ils ne sont pas sans rappeler WandaVision.

J'ai une audition pour une mini-série Vought Plus. C'est une réflexion sur les supers et leur condition, et une métaphore sur le deuil et la souffrance racontée à travers 70 ans de sitcom. C'est Zach Braff qui va réaliser.

The Boys Gen V ©Prime Video

En effet, outre le rapprochement entre Vought+ et Disney+, la série Marvel évoque justement la souffrance psychologique de Wanda Maximoff qui se crée un monde où elle vit avec ses enfants et son compagnon Vision. En réalité, ce dernier est mort et on comprend que Wanda n'a pas fait son deuil.

De plus, l'originalité de WandaVision venait du fait que la série reprenait l'esthétique d'anciennes sitcom américaines depuis les années 1950, avec utilisation du noir et blanc, rires enregistrés et regards caméra.

Ce clin d'œil (pas le premier quand on connaît The Boys) de Gen V à WandaVision est assez subtil, mais n'a pas échappé à certains spectateurs. Et malgré l'ironie derrière, la proposition semble avoir convaincu.

Gen V est actuellement disponible sur Prime Video.