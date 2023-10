Gen V : le spin-off de The Boys aura une saison 2

Lancée fin septembre sur Prime Video, la série "Gen V", spin-off de "The Boys", a été renouvelée pour une saison 2 par le service de streaming avant même la fin de sa première saison.

Gen V reviendra pour une saison 2

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que le succès de Gen V, spin-off de The Boys, se confirme. La série a été lancée le 28 septembre et à ce jour 6 épisodes ont été diffusés sur Prime Video. Deux épisodes sont encore attendus pour la fin de la saison 1, mais les fans peuvent déjà se réjouir d'apprendre qu'il y aura après cela une autre salve d'épisodes.

En effet, la saison 2 de Gen V vient d'être annoncée par le service de streaming via le compte X (anciennement Twitter) de la série. D'abord tout en sobriété avec un poster de la première saison sur lequel est inscrit "saison 2 confirmée", avant d'utiliser une vidéo promotionnelle montrant le casting du show qui saute de joie.

Un spin-off en attendant The Boys saison 4

Pour rappel, Gen V se déroule principalement au sein de la Godolkin University, l'école spécialisée pour les étudiants ayant des facultés exceptionnelles. Parmi eux, Marie Moreau, la nouvelle élève de l'école. Elle découvre rapidement qu'ici tout est question de popularité dans cette fabrique d'influenceurs. Mais après la mort de Golden Boy, Marie, ainsi que sa colocataire Emma, Andre, Cate et Jordan, décident d'enquêter sur les raisons de cet événement tragique.

Gen V ©Prime Video

Gen V se passe après la saison 3 de The Boys et permet d'approfondir un peu plus l'univers. Sa diffusion est arrivée à point, étant donné que, du côté de The Boys, voilà plus d'un an qu'on n'a plus revu Butcher, Homelander et les autres. La saison 4 a été repoussée en raison de la grève des scénaristes, puis celle des acteurs et des actrices à Hollywood. Il faudra donc attendre 2024 pour le retour de The Boys. Aucune date n'a été annoncée étant donné que la grève des acteurs et des actrices est toujours en cours.

En attendant, Gen V est disponible sur Prime Video.