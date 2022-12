Gen V : le spin-off de "The Boys" s'offre une bande-annonce trash

Après le succès des trois premières saisons de "The Boys", Prime Video a développé une série spin-off attendue pour 2023 et intitulée "Gen V". Une première bande-annonce explosive vient d'être dévoilée.

C'est quoi Gen V ?

La série The Boys est déjà incontournable. Après trois saisons, le show d'Eric Kripke est devenu un classique instantané des productions super-héroïques modernes. En adaptant le comics emblématique de Garth Ennis, le showrunner a créé un spectacle trash, violent et impactant qui a su conquérir le cœur des fans. Portée par Karl Urban et Antony Starr, la série est aujourd'hui une référence absolue du genre et les fans attendent avec impatience la saison 4.

A-Train (Jessie T. Usher) - Gen V ©Prime Video

Après le succès de The Boys, Amazon Prime Video a commencé à développer des productions dérivées du show d'Eric Kripke. Cette année déjà, la plateforme a proposé à ses utilisateurs l'anthologie animée The Boys – Diabolical. L'année prochaine, l'univers de The Boys va continuer de s'étendre avec une deuxième série spin-off intitulée Gen V.

Une bande-annonce explosive

En référence au composant V créé par Vought International, Gen V va suivre la vie mouvementée de jeunes super-héros en devenir, qui apprennent les rouages du métier dans une école ultra compétitive gérée par la multinationale. Leur résistance physique et mentale, leurs compétences et leurs limites sont testées dans cet établissement tout aussi corrompu que le reste de l'empire Vought. Les étudiants les plus talentueux (et surtout obéissants) auront droit ainsi aux meilleurs contrats et pourront rejoindre des équipes influentes comme les Seven. Créée par Craig Rosenberg, cette série réunit un casting notamment composé de Jaz Sinclair, de Clancy Brown ou encore de Patrick Schwarzenegger, le fils d'Arnold Schwarzenegger.

Gen V ©Prime Video

En attendant la sortie de Gen V prévue pour l'année prochaine, Amazon vient de dévoiler la toute première bande-annonce du show. Et sans surprise, cette série semble s'inscrire dans la droite lignée de The Boys. Des images qui distillent une violence graphique trash et jouissive qui semble être poussée à l'excès. Gen V va évidemment présenter son lot de nouveaux personnages mais ramènera également des figures connues de la série phare. En effet, Ashley Barrett (Colby Minifie) et A-Train (Jessie T. Usher) apparaissent dans ce premier trailer. Une révélation qui tend à confirmer que Gen V sera davantage connectée à The Boys que ce qu'on pensait initialement. En attendant la sortie de Gen V, on vous laisse avec cette bande-annonce à découvrir en tête d'article !