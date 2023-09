Gen V : nouvelle bande-annonce du spin-off de "The Boys"

Le 29 septembre, Prime Video mettra en ligne la première saison de "Gen V". Avant cette diffusion très attendue, la plateforme vient de dévoiler un nouveau trailer du spin-off de "The Boys".

Après le carton de The Boys, Gen V arrive

Depuis la sortie de ses premiers épisodes en 2019, The Boys est l’une des séries qui font le plus parler d’elles. Adaptée de la bande dessinée de Garth Ennis et Darick Robertson par Eric Kripke, elle est centrée sur un groupe d’individus qui tente de stopper des super-héros aux motivations douteuses. Le show s’est rapidement démarqué, notamment par son style, propice aux effusions de sang. Il est devenu un véritable carton pour Prime Video. La plateforme a donc décidé de capitaliser sur ce succès en développant un spin-off : Gen V.

Gen V ©Prime Video

Les personnages au centre de Gen V seront cette fois de jeunes adultes. Ces derniers feront partie de la première génération à savoir que leurs pouvoirs viennent du composé V. Ils tenteront de développer leurs pouvoirs dans une école dirigée par Vought International, afin de décrocher les meilleurs contrats publicitaires. Et, à quelques semaines de la sortie de la série, Prime Video vient d’en dévoiler une nouvelle bande-annonce.

Du mystère et toujours plus de sang dans les nouvelles images

Le nouveau trailer dévoilé nous présente l’école dans laquelle les jeunes super-héros au centre de Gen V vont développer leurs pouvoirs. On y découvre aussi que Vought International prépare quelque chose en secret dans une forêt. Un secret qui semble effrayer certains des élèves de l’école. Et, comme la première bande-annonce l’avait déjà supposé, ces nouvelles images montrent que l’on devrait retrouver le côté gore de The Boys dans ce spin-off.

Côté casting, les principaux visages de Gen V sont Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Patrick Schwarzenegger, ou encore Maddie Phillips. Quelques personnages de la série principaux font aussi partie de la distribution. On aperçoit par exemple dans la bande-annonce Colby Minifie, l’interprète d’Ashley Barrett.

La première saison de Gen V arrivera le 29 septembre prochain sur Prime Video. Et on sait déjà que la série ne s’arrêtera pas là. Car la plateforme de streaming a d’ores-et-déjà officialisé le lancement d’un deuxième chapitre. Quant à The Boys, le tournage de sa quatrième saison est terminé. Mais celle-ci n’a pas encore de date de sortie.