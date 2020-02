Genius saison 3 : Cynthia Erivo devient Aretha Franklin dans le teaser

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Genius

Cynthia Erivo sera à l’affiche de la saison 3 de « Genius » dans le rôle de la chanteuse de Soul légendaire Aretha Franklin. Découvrez l’actrice dans ce teaser inédit !

L’actrice, chanteuse et auteure-compositrice Cynthia Erivo tient le premier rôle dans la troisième saison de la série de National Geographic, Genius. Elle jouera Aretha Franklin, la “Reine de la Soul”, décédée le 16 août 2018.

La série biopic d’anthologie Genius avait consacré ses deux premières saisons à Pablo Picasso et Albert Einstein et il semble bien que les créateurs de la série changent complètement de registre en se tournant vers la musique. Dans ce trailer de 30 secondes (à découvrir en une de l’article), on comprend que beaucoup de thèmes seront abordés ; ses succès musicaux à l’âge adulte comme ses problèmes personnels durant toute sa vie. Chanteuse de légende, Aretha Franklin était aussi une fervente militante des droits civiques et une porte-parole pour toute une communauté.

Bien qu’un biopic sur Aretha Franklin soit vu comme une évidence, il n’était à l’origine pas question de s’intéresser à celle qu’on surnomme “La Reine de la Soul” dans cette troisième saison. Lorsque National Geographic avait annoncé le renouvellement de leur série Genius, l’auteure Mary Shelley était d’abord considérée, mais il semble bien que ces plans ne voient pas le jour pour le moment. On verra donc si les fans d’Aretha Franklin et de Cynthia Erivo seront au rendez-vous pour ce biopic.

Une actrice sur tous les fronts

Cynthia Erivo est une actrice au planning chargé. En 2019, elle joue la militante en faveur de l’abolition de l’esclavage Harriet Tubman dans le film Harriet (un rôle qui lui a valu deux nominations aux Oscars, une pour meilleure actrice et l’autre pour meilleure chanson originale). Depuis janvier, l’actrice anglaise est à l’affiche de la nouvelle série de HBO The Outsider, un thriller basé sur le roman de Stephen King. Rien ne semble arrêter cette actrice qui touche à tous les genres. Reste à savoir si elle arrivera à convaincre dans le rôle de la légendaire Aretha Franklin.

Se joint aussi au casting Courtney B. Vance dans le rôle du père d’Aretha Franklin. La saison 3 de Genius débutera le 25 mai sur National Geographic.