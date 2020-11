Géométrie de la mort sur Arte : c'est quoi cette série policière ?

Arte diffuse sa nouvelle série policière, "Géométrie de la mort", un programme originaire d'Europe de l'Est. Le show résulte d'une co-production entre des sociétés originaires de différents pays - comme l'Ukraine - et l'antenne allemande de la chaîne.

Géométrie de la mort : de quoi parle la série ?

L'intrigue de Géométrie de la mort se situe dans trois villes différentes, à savoir Odessa, Prague et Varsovie. On suit dans chacune d'elles un personnage tourmenté, invariablement policier. Les trois protagonistes de la série vont réaliser sans tarder qu'ils font face à des meurtres similaires. En effet, on retrouve dans les trois villes évoquées ci-dessus des corps de femmes violentés de manière similaire.

Les enquêteurs vont devoir faire front commun pour mener une chasse à l'homme dépassant les frontières, au cœur de l'Europe de l'Est du XXIe siècle. Très vite, une première piste émerge, puisque les victimes ont à voir avec le mannequinat ou encore le cinéma. Le tueur ciblerait-il tout particulièrement ces milieux aussi tentateurs que destructeurs ?

Des personnages complexes

Dans les rôles principaux, des comédiens dont les patronymes ne vous diront probablement rien. Sergueï Strelnikov incarne Serheï, capitaine de police à Odessa, qui découvre le cadavre d'une femme dans un bateau échoué sur une plage de la ville. Fait surprenant, il manque un bras à la victime. Malgorzata Buczkowska prête quant à elle ses traits à Maria, commissaire de Varsovie qui découvre justement un bras sectionné à l'intérieur d'un véhicule volé. Enfin, Karel Roden (Largo Winch) joue un inspecteur basé à Prague qui, à peu de temps de la retraite, découvre lui aussi un bras coupé.

Au niveau des seconds rôles, Krystof Hadek, lui aussi au casting de Géométrie de la mort, est quant à lui plus "international" que ses camarades de jeu. Vous avez pu croiser cet acteur tchèque dans la saison 3 de Crossing Lines ou encore Under the Skin.

Géométrie de la mort, une série tortueuse en milieu hostile

On doit la nouvelle série Arte à Dariusz Jablonski, cinéaste polonais mais aussi scénariste et producteur - l'un des premiers indépendants d'Europe de l'Est. Le créateur de Géométrie de la mort n'a d'ailleurs rien laissé au hasard puisqu'il a écrit et réalisé les dix épisodes du programme. Sous couvert d'une enquête sinueuse et particulièrement délicate, on donne à voir au spectateur des lieux peu souvent utilisés dans des séries policières. Si la ville d'Odessa (avec son escalier) bénéficie d'un certain prestige lié à des classiques tels que L'Homme à la caméra ou Le Cuirassé Potemkine, il est rare de trouver ces régions en toile de fond de ce type de programmes.

Tout au long de la série, alors que se déroule le complexe scénario d'une enquête particulièrement difficile, les personnages principaux, volontairement tourmentés, vont devoir affronter leurs peurs pour espérer sortir grandis de l'histoire qui désormais les lie. Géométrie de la mort, innervée de quatre langues différentes, inspecte par le biais de son intrigue les transformations de ces pays délaissés et décortique les classes sociales qui s'y sont développées. Tout un programme !

Où et quand regarder la série Géométrie de la mort ?

Le programme est diffusé sur Arte à 21h le jeudi 5 novembre. La série est également disponible depuis le 29 octobre en ligne sur Arte.tv, et ce pendant un an.