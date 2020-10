Gérard Depardieu va être le héros de sa propre série animée

Est-ce vraiment utile de présenter Gérard Depardieu ? En 55 ans de carrière, notre Gégé national a tourné avec les plus grands, de François Truffaut, à Bertrand Blier, en passant par Ridley Scott. Il s'est même essayé à la réalisation à trois reprises. Icône du cinéma français, Gérard Depardieu a globalement tout fait. Enfin presque tout. Puisque le comédien continue de nous surprendre avec un nouveau projet étonnant : une série animée à son effigie dans laquelle il va doubler sa propre personne.

L'idée est née d'une bande-dessinée. En 2012, Mathieu Sapin, scénariste et réalisateur notamment de Le Poulain, rencontre Gérad Depardieu lors d'un tournage en Azerbaïdjan. Le jeune cinéaste doit alors s'occuper d'un documentaire sur l'écrivain Alexandre Dumas. Ça tombe bien, parce que Gérard Depardieu a incarné Porthos dans L'Homme au masque de Fer de Randall Wallace. Ainsi, Mathieu Sapin est amené à rencontrer Gérard Depardieu. Les deux artistes s'entendent bien, et une relation amicale se noue entre eux. Dès lors, Gérard Depardieu va inviter Mathieu Sapin à partager son univers, ses pensées, ses écarts, que ce soit lors des tournages ou dans le cadre privé. De cette expérience a émergé une idée. Mathieu Sapin s'est décidé à mettre en pages une bande-dessinée centrée sur son passé en compagnie de l'acteur. Intitulée Gérard, 5 ans dans les pattes de Depardieu, la bande-dessinée est disponible depuis 2017 chez Dargaud.

De ce projet fou, Mathieu Sapin désire dériver une mini-série animée. Ainsi, l'ogre du cinéma français va avoir son propre dessin animé, à son effigie. Le projet s'intitule Depardieu seul le sait ! L'idée est de présenter quelques anecdotes croustillantes du comédien à travers des épisodes de trois minutes. Ces chroniques qui mettront en scène la vie de l'acteur seront doublées par Depardieu lui-même. C'est en tout cas ce qu'a annoncé la société de production française Toon Factory :

A travers "Depardieu seul le sait !" nous allons vous faire découvrir le monde tel que Gérard le voit, sans filtre et sans concession. Cet homme anticonformiste va se révéler et se mettre à nu, avec son caractère iconoclaste et son franc-parler, ses qualités et ses défauts, son enthousiasme et ses regrets.