Germinal : la série-événement de France 2 se dévoile dans de premières images

Très attendue, la nouvelle série de France 2 "Germinal" dévoile son univers et une partie de son prestigieux casting dans un premier teaser. Des décors impressionnants, de la tension et des "gueules noires", cette nouvelle adaptation du roman d'Émile Zola s'annonce ambitieuse.

Une nouvelle adaptation du chef-d'oeuvre d'Émile Zola

Tournée dans les environs de Lille au début entre octobre 2020 et janvier 2021, la série Germinal est une des productions télévisées les plus attendues de l'année. Et pour cause : Germinal est un très grand roman de la littérature française signé Émile Zola et paru en 1885, déjà adapté plusieurs fois au cinéma avec notamment le long-métrage du même nom de Claude Berri en 1993. À l'époque, le réalisateur avait rassemblé un casting de premier choix (Gérard Depardieu, Renaud, Miou-Miou, Jean Carmet...). Et c'est une des similitudes entretenues avec cette nouvelle adaptation proposée par David Hourrègue et Julien Lilti. En attendant sa diffusion à l'automne, après une avant-première mondiale au festival Séries Mania 2021, on peut d'ores et déjà découvrir le ton de la série et son très beau casting dans un premier teaser (en tête d'article).

Un casting cinq étoiles pour raconter les mines de charbon

Fidèle à l'oeuvre de 1885, Germinal version série raconte l'histoire d'Étienne Lantier, jeune chômeur venu dans le Nord de la France se faire embaucher comme mineur. Là, dans les mines de Montsou, il va alors découvrir des conditions de travail effroyables, et tomber amoureux de Catherine Maheu. On n'en dira pas plus du déroulement de l'histoire et des péripéties rencontrées par le jeune héros de Germinal, si ce n'est qu'il est question des destinées de ces travailleurs des mines, leurs parcours intimes comme la grande histoire collective, politique et sociale, qu'ils vont écrire ensemble.

Guillaume de Tonquédec - Germinal ©France Télévisions

Une histoire sombre et dramatique, qui semble à première vue être mise en scène avec une direction artistique particulièrement soignée, ample et ambitieuse. La musique, la photographie, la reconstitution historique... Ce premier teaser annonce un spectacle a priori à la hauteur du sujet.

Pour incarner les personnages de cette histoire, Étienne, Toussaint Maheu, La Maheude, Catherine, Chaval, La Pierronne, la production a mis les petits plats dans les grands. En effet, elle aligne un casting de grand standing. On retrouve dans les images de ce teaser des visages connus. Entre autres, on y découvre Sami Bouajila, Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, et dans le rôle d'Étienne Lantier le jeune Louis Peres. Côté féminin, Natacha Lindinger et Alix Poisson sont les têtes d'affiche de ce programme. Celui-ci se divisera en 6 épisodes de 52mn chacun.