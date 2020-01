Ghost in the Shell SAC_2045 : un trailer pour l’anime de Netflix

Après un premier teaser qui n’a pas vraiment convaincu les fans, Netflix a dévoilé une bande-annonce de « Ghost in the Shell SAC_2045 », la nouvelle série d’animation qui fait suite au manga culte.

Quand on pense à Ghost in the Shell, on pense à une ambiance cyberpunk sombre et à l’animation de Mamoru Oshii dans le pur style japanime, ou aux dessins bruts de Masamune Shirow. Que ce soit le manga ou le premier film, Ghost in the Shell reste une oeuvre à part aussi bien grâce à son récit que sa proposition visuelle.

Netflix prend des risques avec Ghost in the Shell

Autant dire qu’en voulant proposer une nouvelle série d’animation, Ghost in the Shell SAC_2045, Netflix a fort à faire. Et comme pour éviter toute comparaison avec le matériau d’origine, le service américain a opté pour un style visuel qui risque de ne pas plaire à tout le monde. Un peu à l’image de Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque, l’animation 3D proposée rappelle d’avantage des cinématiques de jeux vidéo… Et pas des consoles dernière génération, plutôt de l’époque PS2.

Cela se confirme un peu plus avec la nouvelle bande-annonce mise en ligne par Netflix (en une de cet article). Dans celle-ci, autant les passages relativement calmes et de conversations offrent une imagerie intéressante, autant les moments d’action en plein jour semblent plus difficilement appréciables. De plus, l’ensemble a, il faut l’avouer, quelque chose d’assez fade en comparaison au style organique du film d’animation.

Néanmoins, on ne va pas descendre la série avant de l’avoir vue. Déjà parce qu’il faut au moins reconnaître dans cette proposition une certaine originalité, ou du moins une prise de risques en s’éloignant de ce qu’on attendait. D’autre part, parce qu’au-delà du visuel, l’important sera l’histoire. Celle-ci se déroulera quinze ans après les aventures de Major et de la Section 9 : en 2045, et verra l’héroïne faire face à un nouvel ennemi « post-humain ».

Sans date précise, Netflix annonce une diffusion en avril 2020 pour Ghost in the Shell SAC_2045.