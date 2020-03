Ghosts : après les zombies, Rose McIver va voir des fantômes

Vous avez aimé ? Partagez :

Après avoir terminé « IZombie », l’actrice néo-zélandaise Rose McIver enchaînera avec une nouvelle série à l’ambiance fantastique. Elle vient de décrocher l’un des premiers rôles de la série « Ghosts », remake d’une série comique britannique.

CBS vient de commander une nouvelle série comique intitulée Ghosts. Il s’agira d’une adaptation d’une série britannique du même nom. La particularité de ce remake, qui le différencie de tous ceux produits à Hollywood ces dernières années, est que la première saison de la série originale n’a été diffusée que l’année dernière. Suite au succès de cette dernière, deux nouvelles saisons ont été commandées, ce qui signifie que, si ce ne sera peut-être pas le cas pour la deuxième, la troisième saison pourrait être diffusée en parallèle de la version américaine.

Quoi qu’il en soit, un deuxième nom vient d’être attaché au projet du remake US. Rose McIver, qui tenait le rôle principal d’IZombie, a décroché le rôle principal de la série.

Créée par Diane Ruggiero et Rob Thomas, IZombie était centrée sur Olivia Moore (McIver), une étudiante transformée en zombie lors d’une soirée qui a mal tourné. Après l’accident, travaillant comme médecin légiste, elle se rend finalement compte qu’elle peut résoudre les affaires de meurtres avec l’aide du détective Clive Babineaux (Malcolm Goodwin).

Avec Ghosts, McIver restera donc dans l’univers du fantastique, mais changera de genre en passant à la comédie. Elle rejoint Brandon Scott Jones, déjà casté pour la série. Jones a pu être vu dans Les Faussaires de Manhattan ou encore dans The Good Place, dans lequel il incarnait John Wheaton.

Des fantômes et de l’humour

L’histoire de Ghosts est centrée sur un jeune couple, qui sera donc joué par McIver et un homme dont on ne connaît pas encore le nom, qui hérite d’une maison de campagne. Mais, lorsqu’ils y emménagent, ils réalisent que non seulement celle-ci se détériore, mais qu’elle est aussi habitée par des fantômes. Jones prêtera ses traits à Isaac, l’un des fantômes de la maison.

Dans la version britannique, filmée avec une seule caméra, la cohabitation avec les fantômes devient encore plus difficile lorsque le jeune couple décide de transformer la maison en hôtel. On ne sait pas encore si l’histoire de la version américaine suivra le même chemin, ou si une seule caméra sera également utilisée.

Du côté du casting, dans la version originale, le couple était incarné par Charlotte Ritchie et Kiell Smith-Binoe. Laurence Rickard, Lolly Adefope ou encore Jim Howick, vu dans Sex Education, faisaient notamment partie des seconds rôles. On ne sait pas encore qui incarnera leurs personnages dans le remake.

Le remake américain de Ghosts n’a pas encore de date de sortie.