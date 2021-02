Ginny & Georgia sur Netflix : c'est quoi cette nouvelle série ?

À la recherche d'un nouveau programme alliant humour et émotion ? On vous dit tout sur "Ginny & Georgia", nouvelle série Netflix tout droit venue des Etats-Unis !

Une thématique en vogue

Les deux personnages principaux de Ginny & Georgia ne sont autres qu'une mère et sa fille. Voilà qui rappelle une autre série sortie il y a peu sur Netflix : en septembre dernier, la plateforme au logo rouge mettait en ligne le show britannique Duchesse, qui explorait la vie d'une maman déjantée et de sa fille. Pour ceux qui auraient manqué le coche, c'est à la talentueuse Katherine Ryan que l'on doit ce programme déjanté. Résolument touche-à-tout, cette humoriste et scénariste tient d'ailleurs le rôle principal de sa propre série.

Ginny & Georgia ©Netflix

Dans un autre registre, on peut penser à la série Little Fires Everywhere, disponible sur Prime Video. Dans ce programme à l'atmosphère résolument sombre, ce sont deux mères très différentes - campées par Kerry Washington (inoubliable Olivia Pope dans Scandal) et Reese Witherspoon (Big Little Lies) - qui se mesurent et finissent par s'affronter dans la banlieue cossue de Cleveland.

Ginny & Georgia : de quoi ça parle ?

Cette nouvelle série partage un important point commun avec Little Fires Everywhere. Tout comme Kerry Washington et sa fille adolescente (Lexi Underwood), les héroïnes de Ginny & Georgia ne se sont jamais réellement installées ou que ce soit, préférant une vie de bohème à un foyer fixe.

Ginny, jeune fille de quinze ans particulièrement brillante, voit son existence changer du tout au tout. Sa mère, la survoltée et désarmante Georgia, a décidé de poser ses valises en Nouvelle-Angleterre ! Ginny va enfin découvrir ce qu'est la vie "normale" d'une adolescente, elle qui a toujours vécu là où le vent menait sa génitrice.

Ginny & Georgia ©Netflix

L'adolescente, souvent victime de racisme (d'un côté comme de l'autre, puisqu'elle est métisse), espère pouvoir trouver un équilibre émotionnel et familial dans ce nouvel environnement. Accoutumée aux imprévus désagréables, elle a de bien mauvais pressentiments quant à ce mode de vie inédit. Et à raison, car les fantômes du passé de Georgia menacent vite de les rattraper. En effet, cette dernière, veuve, a hérité d'une petite fortune. Malheureusement, cette rassurante perspective est ternie par son lourd passé, ponctué de "mauvais choix" et de relations particulièrement toxiques. La relation de Ginny et Georgia supportera-t-elle ce nouveau départ et les épreuves qui l'accompagnent ? C'est tout le mal qu'on leur souhaite !

Ginny & Georgia : avec qui ?

Dans le rôle de Georgia, mère atypique au passé visiblement tortueux, on retrouve Brianne Howey (Comment tuer son boss 2). La comédienne apparaît dans de nombreuses séries : elle tient le rôle de Kay dans la première saison de la désopilante I'm Dying Up Here et celui de Reagan dans Batwoman. Pour prêter ses traits à sa fille, Ginny, on a fait appel à Antonia Gentry. La jeune femme a déjà travaillé pour une production Netflix puisqu'on la retrouve au casting de Comment élever un super-héros.

Dans les rôles secondaires, on retrouve Jennifer Robertson (Disjointed), Felix Mallard (Locke & Key), Scott Porter (Why Women Kill) ainsi que Raymond Ablack (Narcos). C'est à la jeune Sarah Lampert que l'on doit Ginny & Georgia. La créatrice de la série en est également productrice et a écrit l'un des dix épisodes de la première saison.

Alors, vous laisserez-vous tenter par Ginny & Georgia, touchante dramedy disponible dès le 24 février sur Netflix ?