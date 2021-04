Ginny & Georgia : Netflix annonce la saison 2 en vidéo

"Ginny & Georgia", l’une des dernières séries originales de Netflix, a été lancée le 24 février dernier sur la plateforme. Et elle a réussi à séduire un large public. Ce n’est donc pas une surprise que le géant du streaming vient d’annoncer qu’une deuxième saison du show verrait prochainement le jour.

Ginny & Georgia, l’un des derniers cartons de Netflix

Lancée en février dernier sur Netflix, Ginny & Georgia suit le quotidien de Ginny Miller, une jeune fille de quinze ans, et de sa jeune mère de 30 ans, Georgia. Si elles sont proches, Ginny se sent parfois plus mature que sa mère, qui vient de perdre son mari dans un accident. Après avoir pris l’habitude de déménager fréquemment, elles choisissent finalement de s’installer quelque part à long terme. Elles atterrissent dans une petite ville avec Austin, le frère de Ginny. Mais si cette dernière se réjouit au départ de son nouveau quotidien, elle se rend vite compte que tout ne va pas se passer comme elle l’avait anticipé.

Netflix a encore visé juste avec Ginny & Georgia. Le géant de streaming nous a maintenant habitués à dévoiler régulièrement des séries originales qui cartonnent à leur lancement. Et celle imaginée par Sarah Lampert, dont il s’agit de la première création, fait partie de cette catégorie. Le show porté par Antonia Gentry et Brianne Howey a rencontré assez de succès pour inciter la plateforme à en développer une suite.

Les acteurs annoncent la saison 2

Un peu moins de deux mois après la mise en ligne de la première saison, Netflix vient donc d’annoncer le deuxième chapitre de Ginny & Georgia. Et comme cela est régulièrement le cas, la plateforme de streaming a décidé de mettre en ligne une vidéo pour l'occasion.

Ginny & Georgia © Netflix

On peut y voir les principaux acteurs de la série annoncer eux-mêmes la nouvelle. Les deux principales protagonistes, mais aussi les interprètes d’Austin, Ellen, Marcus et d’autres s’adressent ainsi directement aux fans du show. Après les avoir remerciés, ils leur promettent plus de surprises dans la nouvelle saison, en faisant référence à certains événements de la première.

De nombreuses questions en suspens avant la saison 2

On peut imaginer que les fans de Ginny & Georgia attendaient avec impatience l’annonce d’un nouveau chapitre puisque le premier s’arrêtait sur un cliffhanger. La saison 1 s’était terminée en laissant de nombreuses questions en suspens. Parmi les points à aborder dans le nouveau chapitre de l’histoire, Georgia devra essayer de regagner la confiance de ses propres enfants. Il faudra d’abord qu’elles les retrouvent, puisqu’ils ont tous deux pris la fuite à cause du comportement de leur mère. On pourrait aussi voir dans la nouvelle saison le père de Ginny et Austin si ces derniers décident de se réfugier chez lui.

Netflix ne précise pas encore la date à laquelle on pourra retrouver Ginny & Georgia pour un deuxième chapitre. Mais à moins que la plateforme n’ait réussi à cacher un tournage qui s’est déjà déroulé, il faudra sans doute patienter au moins jusqu’à l’année prochaine avant de pouvoir le découvrir. On ne sait pas non plus en combien de saisons Sarah Lampert, la créatrice de la série, avait imaginé son histoire avant le lancement du show. Mais on peut imaginer que Ginny & Georgia aura le feu vert pour d’autres chapitres si le deuxième à venir rencontre autant de succès que le premier.