Ginny & Georgia : Taylor Swift tacle la série Netflix

Cela fait à peine une semaine que "Ginny & Georgia" est apparu sur le catalogue de Netflix, mais elle se retrouve déjà avec une polémique. La série a été visée par la chanteuse Taylor Swift, agacée d'une référence moqueuse à son passé amoureux.

Ginny & Georgia, le nouveau Gilmore Girls de Netflix

Alors que Netflix dispose déjà de Gilmore Girls dans son catalogue, la plateforme détient peut-être également son héritière. En effet, Ginny & Georgia possède quelques ressemblances avec la série créée par Amy Sherman-Palladino ( Mme Maisel, femme fabuleuse).

Ainsi, on suit l'histoire de Georgia qui s'installe avec ses deux enfants Ginny et Austin dans une toute nouvelle ville : Wellsbury. La pétillante maman est devenue veuve, après le décès de son riche mari qui va lui laisser une véritable fortune. C'est ainsi que la série va s'intéresser aux péripéties de cette mère pas comme les autres ainsi que des tracas adolescents de sa fille Ginny.

Ginny & Georgia ©Netflix

Créée par Sarah Lampert, et portée par Brianne Howey et Antonia Gentry, cette série 100% girly est une dramédie atypique. Elle parvient à mélanger comédie, série pour ados, mais également drame familial. Elle possède surtout un vrai visage progressiste, du fait de ses problématiques actuelles. Néanmoins, cela ne l'a pas empêché de se faire accuser de sexisme par Taylor Swift.

Taylor Swift allume Netflix

La série Netflix n'a pas la langue dans sa poche et parle crûment. C'est ainsi que durant une séquence, Ginny épingle sa mère en disant : "Qu’est-ce que ça peut te faire ? Tu enchaînes les mecs plus vite que Taylor Swift".

Il n'en fallait pas plus pour que la star s'agace et enfonce la série sur les réseaux sociaux.

Hey Ginny & Georgia, 2010 a appelé et elle aimerait récupérer ses blagues paresseuses et profondément sexistes. Que diriez-vous d'arrêter de dénigrer les femmes qui travaillent dur en faisant passer cette merde pour de l’humour ?

Pour rappel, avant de trouver l'amour auprès de l'acteur Joe Alwyn (depuis 2016), la star a connu plusieurs histoires au cours des années 2010. Certaines notamment avec des personnalités connues telles que Jake Gyllenhaal, Harry Styles ou bien encore Tom Hiddleston. Des relations que les magazines people ont largement relayé, à l'époque. Surtout, elle était moquée par une partie du public, car un certain nombre de ses chansons n'avait pour sujet que ses ex-petits amis.

La chanteuse ne s'est pas arrêtée en si bon chemin puisque, plus loin dans son message, elle tacle également Netflix avec qui elle a récemment collaboré pour les besoins de Miss Americana, le documentaire qui retrace sa carrière. Histoire de souligner la contradiction de la plateforme qui lui a offert une tribune quelques mois plus tôt afin qu'elle puisse se livrer sur le sexisme dont elle a été victime depuis le début de sa carrière... Avant de produire une série qui la dévalorise, selon elle.

Ce n'est pas une première pour Taylor

Les railleries à propos de ses histoires d'amour passées ne sont pas les premières vécues par l'artiste. En effet, les fans de la chanteuse se sont empressés de rappeler que Netflix n'avait pas le monopole de ce genre de blague. Par exemple, une série telle que Degrassi : Next Class était allée bien plus loin en déclarant que Taylor Swift s'était fait de l'argent sur le dos de ses ex !

Il semblerait que désormais, la chanteuse en a gros. Et il faudra compter sur elle ainsi que sur ses Twifties (le surnom des fans de la star) pour ne plus rien laisser passer à son propos.