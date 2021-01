Ginny & Georgia : une bande-annonce pour la prochaine comédie Netflix

Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de sa prochaine comédie romantique, "Ginny & Georgia". La série nous plongera dans le quotidien d’une jeune mère et sa fille alors qu’elles tentent de s’installer en Nouvelle-Angleterre après avoir déménagé régulièrement pendant des années.

Une mère et sa fille au cœur de Ginny & Georgia

Netflix dévoilera bientôt Ginny & Georgia, sa prochaine série comique. On pourra y suivre le quotidien de Ginny Miller, une jeune fille de quinze ans, et de sa mère Georgia, 30 ans. Si elles sont proches l’une de l’autre, la jeune fille se sent parfois plus mature que sa mère. Alors qu’elles ont pris l’habitude de déménager régulièrement avec Austin, le frère de Ginny, cette dernière souhaiterait s’installer quelque part. Sa mère décide de l’écouter, et elles choisissent finalement un endroit où poser leurs valises à long terme. Ginny se réjouit de pouvoir vivre un quotidien d’adolescente normale. Mais les secrets du passé de Georgia pourraient revenir les hanter…

C’est à Sarah Lampert que l’on doit Ginny & Georgia, pour ce qui est sa première création. C’est Antonia Gentry qui a été choisie pour prêter ses traits à Ginny dans la série. Quant à sa mère, elle est incarnée par Brianne Howey. On a récemment pu la voir interpréter Reagan, la barmaid avec laquelle Kate a une courte relation, dans la première saison de Batwoman. Quant aux seconds rôles de la production Netflix, Austin y est joué par Diesel La Torraca, tandis que Jennifer Robertson fait partie des personnages récurrents du show.

Netflix sur sa lancée avec Ginny & Georgia

Netflix semble avoir décidé de poursuivre sur sa lancée des comédies romantiques avec Ginny & Georgia. La série promet d’être dans la lignée des nombreuses productions du genre vers lesquels la plateforme se tourne depuis quelques années. Les histoires comme À tous les garçons ou The Kissing Booth ont connu un grand succès auprès de ses abonnés, et le géant du streaming entend bien surfer sur la vague.

La bande-annonce de la série tease une histoire centrée sur les difficultés de ses deux principales protagonistes. Ginny semble avoir du mal à trouver ses marques dans sa nouvelle école. De son côté, sa mère fait forte impression parmi les camarades de classe de la jeune fille. Mais elle aussi doit faire face à ses propres problèmes, alors qu’elle n’a jamais pu s’engager dans une relation stable.

Ginny & Georgia ©Netflix

La première saison de Ginny & Georgia sera découpée en 10 épisodes. Elle arrivera sur Netflix le 24 février prochain. On ne sait pas encore si elle pourrait engendrer une suite. Mais on peut imaginer que la plateforme de streaming pourrait donner le feu vert à un deuxième chapitre si le premier venait à rencontrer du succès auprès de ses abonnés.