Glee : Darren Criss célèbre les 10 ans de son personnage

L’acteur Darren Criss a profité du dixième anniversaire de sa première apparition dans "Glee" pour partager avec les fans de la série quelques anecdotes sur son personnage devenu culte.

Nostalgie quand tu nous tiens…

Petit instant nostalgie pour Darren Criss… L’acteur de A.C.S. The Assassination of Gianni Versace a célébré les dix ans de la première apparition de son personnage dans la série musicale Glee, Blaine Anderson. Apparu pour la première fois lors de l’épisode 6 de la saison 2 du show de Ryan Murphy, Darren Criss avait marqué les esprits avec sa reprise du tube « Teenage Dream » de Katy Perry.

Il y a 10 ans, Darren Criss annonçait au coeur d’un tweet qu’il allait bientôt faire sa première apparition dans la série et indiquait qu’il fallait réserver cette date (« Save the date »). Dix ans plus tard, l’acteur n’avait donc pas oublié ce moment qui a propulsé sa carrière et a donc de nouveau tweeté : « I saved the date. » ("J’ai réservé la date"). Le tweet a d’ailleurs été retweeté près de 10 000 fois, preuve de l’engouement que suscite encore la série.

Les gens me disent toujours à quel point Glee a changé leur vie, et je suis toujours heureux de leur rappeler que, oui, elle a changé la mienne aussi.

Glee : un tournant dans la carrière de Darren Criss

Plus tard dans la journée, l’acteur a publié un post sur Instagram relatant cette aventure extraordinaire : « Personne ne peut nier que la présence de Glee à l’échelle mondiale a catapulté ma vie vers un tout autre niveau, et a donné à ma carrière cette opportunité de continuer sur cette lancée, comme cela a été le cas cette dernière décennie. »

Portant à l’écran le rôle de Blaine Anderson, un adolescent ouvertement gay, Darren Criss a permis à une partie de la population LGBTQ de se sentir représentée, ce que les autres séries n’avaient, pour la plupart, encore jamais fait.

Représentation d’autant plus décuplée puisque Blaine Anderson est apparu dans la série pour jouer le rôle du potentiel partenaire amoureux de Kurt Hummel (Chris Colfer), adolescent gay harcelé par les brutes du lycée et personnage principal de la série.

Les deux personnages finiront d’ailleurs par être l’un des premiers couples gays de l’histoire de la télévision. « Les gens me disent toujours à quel point Glee a changé leur vie, et je suis toujours heureux de leur rappeler que, oui, elle a changé la mienne aussi. » a ajouté Darren Criss dans son post Instagram.

Une célébration en chansons

Pour célébrer encore davantage cet anniversaire, l’acteur a également officié un live sur Instagram avec ses fans où il a pu raconter de nombreuses anecdotes tout en regardant à nouveau l’épisode « Never Been Kissed » qui l’a révélé.

Darren Criss a notamment confessé certains secrets de tournage, évoquant son amitié avec Max Adler (Dave Karofsky dans la série) et Chris Colfer (Kurt Hummel) ou encore les étapes de « fabrication » de son personnage. Il a également pu chanter de nouveau « Teenage Dream », la chanson de Katy Perry qui l’avait fait connaître à l’époque.

La fête ne s’est pas arrêtée là pour l’acteur qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'un grand concert était prévu pour la fin du mois de novembre, où les fonds récoltés seront reversés à une association. L’acteur chantera notamment les tubes interprétés à l’époque par son personnage de Glee et mettra aux enchères quelques uns de ses effets personnels. De quoi ravir encore plus les fans de l’acteur et de la série.