Glee : Lea Michele aurait fait vivre un enfer à une actrice sur le tournage

Samantha Ware, présente pendant la saison 6 de "Glee" accuse sa partenaire de jeu Lea Michele de lui avoir fait vivre un enfer une fois les caméras éteintes. Découvrez tous les détails ci-dessous.

L’actrice Lea Michele, connue pour son rôle dans Glee a été accusée d’avoir fait vivre “un enfer” à sa co-star Samantha Ware pendant la saison 6 selon le site américain Variety.

Alors que les Etats-Unis sont au coeur de grandes tensions, Lea Michele pensait sûrement faire sa part pour soutenir le mouvement Black Lives Matter mais s’est retrouvée elle-même au cœur d’une polémique.

Des révélations choc

“George Floyd ne méritait pas ça. Ce n’était pas un cas isolé et cela doit cesser #BlackLivesMatter”. Voilà le message que l’actrice a posté sur Twitter le 29 mai dernier. Un message d’apparence fédérateur mais qui n’a pas plu à tout le monde. En effet c’est Samantha Ware, l'actrice qui a interprété Jane Hayward dans la saison 6, qui a répondu à ce tweet lundi soir. Celle-ci en a profité pour suggérer que Lea Michele lui avait fait vivre un véritable “enfer” pendant le tournage de Glee:

Tu te souviens quand tu m'as fait vivre un vrai enfer pour mon tout premier job à la télé ? Parce que je ne l'oublierai jamais. Si je me souviens bien, tu avais dit à tout le monde que si tu en avais l'opportunité, tu aurais “chié dans ma perruque”! Une micro agression parmi tant d'autres qui m'a fait questionner une carrière à Hollywood.

Des révélations qui suggèrent une ambiance des plus tendues sur le tournage. Cette prise de parole sans filtre a fait parler beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, notamment d’autres acteurs de Glee. Alex Newell (Unique) ou encore Amber Riley (Mercedes) ont tous les deux utilisé l’art des gifs, pour faire savoir qu’ils n’étaient pas surpris par ces révélations.

Samantha Ware a commencé sa carrière d’actrice dans Glee. Elle est apparue dans 11 épisodes de la saison 6 et a partagé de nombreuses scènes avec Lea Michele. Elle est ensuite apparue dans des séries comme Chicago Med et God Friended Me.

Lea Michele, quant à elle, n’a pas encore répondu à ces accusations.