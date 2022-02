Glee : quand Lea Michele a failli manquer son audition

Quelques frayeurs ont dynamité l'audition de Lea Michele, future star de la série télévisée Glee. Pour obtenir le rôle principal, l'actrice et chanteuse s'est pliée en quatre.

Pas le temps pour réparer sa voiture

Avant d'offrir ses plus belles envolées lyriques sur les reprises de Don't Stop Believin' ou Total Eclipse Of The Heart dans Glee, Lea Michele a dû faire face à de nombreux obstacles. Pour obtenir le rôle principal de Rachel Berry, star (ou presque) du Glee Club, elle passe par la case casting. Méconnue du public, mais en pleine ascension à Broadway, l'actrice américaine affronte un jury qui décidera de son avenir à la télévision. Un jour décisif pour elle, qui ne se passe pas comme prévu.

Dans les bonus des DVD de Glee, ou dans son livre Brunette Ambition, Lea Michele revient à plusieurs reprises sur la journée plus que stressante de son casting pour la série. Quelques minutes avant de passer son audition, elle a un accident de voiture. A l'extérieur du studio Fox, elle laisse sa voiture démolie au beau milieu de la rue.

J'ai eu un énorme accident de voiture à l'extérieur du backlot de Fox, qui a complètement détruit ma voiture. Quand je suis entrée dans la pièce pour mon audition, je retirais littéralement des morceaux de verre de mes cheveux.

Voulant absolument auditionner, Lea Michele oublie vite cet incident. Mais un nouvel événement vient perturber sa prestation.

Lea Michele - Glee © 20th Century Fox Television

The Show Must Go On

Lors de son passage, elle interprète le morceau On My Own. Une chanson familière, puisqu'elle commence sa carrière à 8 ans dans le rôle de Cosette dans Les Misérables ; titre issu de cette comédie musicale jouée au théâtre. Elle chantera également On My Own pendant la première saison de Glee. Mais devant le jury, elle se reprend à deux fois pour terminer le morceau. La raison ? Le pianiste ne joue pas l'intégralité de la chanson, et perd Lea Michele en chemin.

J'ai commencé à chanter ma première chanson, et le pianiste a sauté le deuxième couplet. Alors en plein milieu de ma chanson, j'ai dit, "Excusez moi, j'ai besoin de chanter la chanson entière".

En se comportant comme la vraie Rachel Berry, elle réussit finalement son audition. Ainsi, elle se range aux côtés des autres membres du Glee Club : Cory Monteith, Dianna Agron, ou encore Naya Rivera. Vedette du show américain, elle tourne plus de 100 épisodes.