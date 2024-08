Glen Powell méconnaissable en footballeur américain pour une nouvelle série

Après "Hit Man" dans lequel il s'amuse à se déguiser, Glen Powell prend goût à se donner plusieurs identités. Dans une nouvelle série commandée par Hulu, il prendra ainsi une identité différente pour revenir dans l'équipe de football américain qui l'a viré. Et il apparaît parfaitement méconnaissable.

Glen Powell se métamorphose

Glen Powell est déjà une star, et il sera bientôt encore plus que ça. Fort de succès comme Top Gun : Maverick et Tout sauf toi, à l'affiche du blockbuster Twisters et brillant dans la comédie romantique de Richard Linklater Hit Man, l'acteur américain de 35 ans gravit les marches vers le sommet d'Hollywood à vive allure. C'est donc le moment d'enchaîner et de garder les projecteurs allumés sur son charme et son sourire ravageurs. Mais sans non plus aller trop dans la caricature du beau gosse, et c'est ce qu'indique son nouveau projet, pour lequel il apparaît méconnaissable dans une première image.

Chad Powers (Glen Powell) - Chad Powers ©Hulu

Après Hit Man, l'acteur continue avec les identités multiples

C'est à s'y méprendre : il ne s'agit pas de Tom Cruise, mais bien de Glen Powell grimé et épaissi pour incarner le joueur de football américain Russ Holliday. Celui-ci est le quaterback d'une équipe universitaire, mais son mauvais comportement et son côté tête brulée fait qu'il s'en trouve exclu. Loin d'accepter cette décision, il décide alors de prendre une autre identité et une autre apparence pour réintégrer l'équipe, sous le nom de "Chad Powers", bien plus sympathique que ne l'était Russ Holiday.

La série est inspirée d'un canular mené par l'ancien footballeur américain Eli Manning, qui s'est infiltré incognito dans l'équipe de Penn State pour y faire des essais, sous le nom de Chad Powers.

Comme c'était déjà le cas pour Hit Man, Glen Powell prend part à l'écriture du pilote de cette nouvelle série et en sera aussi producteur exécutif.