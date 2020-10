GLOW : Netflix annule la série avec Alison Brie

Les victimes du coronavirus s'accumulent. Quand les films sont reportés ou envoyés sur le petit écran, les séries sont souvent destinées à un destin beaucoup plus sombre : l'annulation. Ce qui vient d'arriver à "GLOW". Netflix a décidé de ne pas continuer après la saison 4.

Une série détonnante, qui s'arrête...

C'est la fin pour GLOW. La série lancée en 2017 suit une troupe de femmes catcheuses. Ruth (Alison Brie), à la recherche d'un emploi, répond à une annonce qui va l'embarquer dans cet univers qu'elle ne connaissait pas. Non seulement elle va découvrir l'envers du décors mais aussi des amies. On adorait suivre cette équipe hors du commun, avec toujours de l'humour et un esprit dans l'ère du temps.

Retournement de situation pour la série, malheureusement, qui avait été renouvelée pour une quatrième saison par Netflix. Mais c'était avant que la crise sanitaire ne vienne jeter un froid sur l'industrie et invite à la prudence. Le tournage avait même déjà commencé avant la pandémie, nous pensions donc qu'elle était partie pour au moins revenir avec une nouvelle salve d'épisodes. Nous nous étions trompés car la plateforme vient d'annoncer l'arrêt du programme. Une nouvelle victime qui arrive après The Society, I Am Not Okay With This et Teenage Bounty Hunters. Si Netflix va garder un rythme habituel pour la sortie de ses titres exclusifs, il faut un peut réduire l'éventail de choix afin de grappiller quelques économies. La crise et le confinement ont permis de renforcer le bassin d'abonnés, la demande était forte quand nous étions condamnés à rester à la maison. Mais, dans le même temps, les tournages ont été arrêtés et quelques pertes sont à déplorer.

Étonnant que GLOW passe à la trappe, elle avait un bon succès d'estime mais les audiences ne devaient pas être assez fortes pour que Netflix considère qu'elle méritait de se poursuivre. La raison principale de cette annulation se trouve dans l'imposition de la distanciation sociale. Une série sur le catch favorise les contacts rapprochés et assurer la sécurité dans un tel contexte était autant compliqué que coûteux. Sans ce gros problème, nul doute que GLOW aurait continué. La plateforme aurait pu attendre que tout se calme en passant simplement par un report. Là, l'annulation permet de trancher dans l'immédiat. Dommage. Il se peut que cette série d'annonces négatives ne soit pas terminée et que nous apprenions dans les prochaines semaines que certains titres que l'on aime ne reviendront pas.