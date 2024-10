Mauvaise nouvelle pour la série God of War, tout est à refaire !

En projet depuis plusieurs années, la série adaptée de "God of War" va prendre beaucoup de retard après un changement de showrunner et une volonté de la production de prendre une nouvelle direction créative.

La série God of War va prendre beaucoup de retard

Voilà un moment que le projet d'adaptation en série du jeu vidéo God of War est dans les tuyaux. On en parlait déjà en 2022. Et il aura fallu attendre ce début d'année 2024 pour apprendre que l'écriture du show avait débuté. On imaginait également que le succès de Fallout, lancée en avril, allait motiver Prime Video à accélérer sur God of War. Amazon Studios étant associé à Sony Picture Television pour porter à l'écran les aventures de Kratos.

Malheureusement, les fans du jeu vidéo vont devoir patienter encore un moment puisque, finalement, le développement de la série ne se déroulerait pas comme prévu. Pire encore, tout serait à reprendre à zéro désormais à en croire Variety. Jusqu'à récemment, Rafe Judkins devait occuper les postes de showrunner et de producteur exécutif. De même que Hawk Ostby et Mark Fergus étaient à la production. Ensemble, ils auraient proposé plusieurs scripts. Mais Amazon Studios et Sony Pictures Television auraient décidé de se séparer d'eux pour donner à la future série une nouvelle direction créative.

L'adaptation repart de zéro sans showrunner

Tout est à refaire donc pour God of War. La production va devoir trouver une nouvelle personnalité pour assurer le rôle de showrunner. Puis, une longue phase d'écriture est à prévoir avant même qu'on ne puisse parler d'une date de tournage. Il n'est donc même pas la peine d'espérer découvrir dans les prochains mois qui incarnera le guerrier spartiate et demi-dieu dans cette future adaptation. Les studios n'ont pas non plus évoqué une année de sortie.

Tout ce qu'on peut souhaiter désormais, c'est que cette relance totale du projet permette à la série God of War d'aller vraiment de l'avant. Les fans pourront au moins compter sur Cory Barlog, qui a participé activement aux développements des jeux, et qui reste impliqué sur l'adaptation en tant que producteur exécutif.