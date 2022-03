God of War : une série live serait en préparation

La série de jeux vidéo "God of War" pourrait avoir enfin avoir droit à son adaptation. Mais pas au cinéma, pour une série live que souhaiterait développer Amazon Prime Video.

God of War, une licence qui cartonne

God of War est une référence dans le monde des jeux vidéo, et plus précisément des beat them all. Dès 2005, les possesseurs d'une Playstation 2 en ont pris plein les yeux en dirigeant Kratos, le brutal capitaine de l'armée spartiate qui, pour s'assurer une victoire dans une bataille, fait appel au Dieu de la guerre, Arès. Ce dernier fait alors de lui son serviteur. Mais après la mort de sa famille, provoquée par Arès, Kratos va tout faire pour tuer le Dieu grec.

God of War ©Santa Monica Studio

La série de jeux God of War se compose de trois jeux principaux sortis sur les consoles de Sony, et de quatre jeux secondaires. Tous se déroulent dans l'univers de la mythologie grecque. Depuis 2018, les nouveaux jeux (God of War et God of War: Ragnarök) s'inspirent de la mythologie nordique.

Kratos finalement sur le petit écran

Depuis plusieurs années on entend parler d'une adaptation au cinéma de God of War. Vin Diesel a même souvent été évoqué pour incarner Kratos. Mais on apprend aujourd'hui par Deadline qu'Amazon Prime Video serait actuellement en négociations pour adapter le jeu vidéo en série live. A la tête de cette adaptation, il y aurait, d'après le média américain, le créateur de The Expanse, Mark Fergus, et le showrunner de La Roue du temps, Rafe Judkins. Il faudra évidemment patienter pour avoir d'autres informations majeures.

Si le projet va bien au bout, ce ne serait pas une première pour Amazon puisque une série Fallout est actuellement en production, et qu'un show tiré des jeux Mass Effect est toujours dans les tuyaux. Du côté de la concurrence, HBO prépare The Last of Us, Paramount+ s'est attaqué à Halo, et Netflix sortira prochainement Resident Evil. Autant dire que les fans de jeux vidéo auront de quoi faire dans les prochaines années. En espérant que le résultat sur petit écran soit meilleur que la plupart des adaptations au cinéma.