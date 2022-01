Godzilla : le monstre va faire son retour dans une série pour Apple TV+

Nous ne savions pas ce qu'il allait advenir du MonsterVerse après la sortie de "Godzilla vs Kong" et cet affrontement entre les deux monstres stars. La suite se passera dans nos salons car une série est en préparation pour la plateforme Apple TV+.

Le MonsterVerse : un univers dominé par Godzilla et Kong

En 2014, le lézard géant Godzilla revenait dans les salles obscures avec un nouveau long-métrage dirigé par Gareth Edwards. Plus qu'un retour, 16 ans après la douloureuse tentative de Roland Emmerich, c'était au début d'un univers étendu auquel on assistait.

La formule Marvel a inspiré l'industrie et d'autres studios ont voulu à leur tour l'exploiter. C'est ainsi qu'a vu le jour le MonsterVerse, avec la participation de King Kong et d'autres bestioles liées à Godzilla. Le dernier morceau en date de cet univers est Godzilla vs Kong et nous ne savions pas quelle pouvait être l'étape d'après. Il faut dire que le désaccord entre Legendary et Warner au sujet de la sortie du film sur HBO Max n'aidait pas se projeter de manière positive.

Godzilla ©Legendary Pictures/Warner Bros.

Une série Apple TV+ en préparation

Malgré tout, le MonsterVerse est toujours en vie puisqu'on apprend qu'une série live est désormais en préparation du côté d'Apple TV+.

Le scénario se déroulera après les événements du premier Godzilla, une fois que les humains ont pris conscience que les Titans étaient réels. On s'attardera alors sur le voyage d'une famille qui va découvrir des secrets enfouis et des connexions avec l'organisation Monarch.

Pour rappel, celle-ci est justement liée aux recherches sur les monstres. On n'en sait vraiment pas plus sur comment cette trame va s'insérer dans tout ce qui a été fait sur grand écran. Par ailleurs, difficile de ne pas avoir des sérieux doutes sur l'intérêt d'un tel show, sachant que les films se sont toujours plantés lorsqu'il a fallu développer des personnages humains.

Même si la mise en scène de Gareth Edwards s'était positionnée assez habilement à hauteur d'homme dans Godzilla, on a eu un mal à fou à s'accrocher aux figures présentées et les véritables stars restaient les monstres.

Des doutes peuvent également être émis sur les ambitions budgétaires de cette série. Il faudra aligner une belle somme afin de proposer des grandes scènes d'action dignes de celles vues au cinéma. Chris Black et Matt Fraction sont rattachés au projet comme créateurs et le premier des deux servira de showrunner. Apple se dote d'un projet qui va parler au public et qui peut lui permettre d'accroitre sa réputation au sein de l'écosystème des plateformes. Rappelons également qu'une série animée Skull Island va voir le jour sur Netflix. De quoi nous laisser penser que le MonsterVerse va davantage s'installer à l'avenir sur le petit plutôt que sur le grand écran.