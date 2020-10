Godzilla Singular Point : une bande-annonce pour la nouvelle série animée Netflix

Au jeu des grands monstres dévastateurs, saluons le retour d'un des plus beaux représentants de l'espèce dans "Godzilla : Singular Point", une série dont Netflix a dévoilé une première bande-annonce. Arrivée sur nos berges prévue pour avril 2021.

Godzilla : un symbole nippon

Godzilla, surnommé le roi des monstres, est né en 1954 de l'imagination du producteur Tomoyuki Tanaka et du réalisateur Ishirō Honda. Les deux créent ce monstre qui se réveille du fin fond de l'océan après que la Japon a tenu un essai nucléaire. Pour rappel, à sa sortie, voilà la bande-annonce du long-métrage qui nous ramène vraiment à une autre époque. Pourtant, King Kong existait déjà et l'accroche de Godzilla, c'était justement qu'il était plus fort que lui !

Tourné avec des maquettes, le monstre n'était rien d'autre qu'un cascadeur dans un costume, mais le culte qui allait en découler n'avait que faire de la simplicité de l'artifice. Le raz-de-marée Godzilla dévastera l'inconscient japonais, la bête géante devenant un des symboles du pays et finalement une de ses créations les plus reconnues en occident. Si de très nombreux films, mangas, jeux vidéo seront produits sur l'archipel, Hollywood ne manquera pas de s'emparer également du mythe. Tout d'abord sous la caméra de Roland Emmerich en 1998 avec sa version de Godzilla, puis en 2014 par Gareth Edwards. Son film sera suivi en 2019 par Godzilla : Roi des monstres de Michael Dougherty. Un nouvel opus devrait sortir en 2021, intitulé Godzilla vs. Kong et mis en scène par Adam Wingard.

Si on attend avec impatience son retour sur grand écran, nous aurons le loisir de bientôt le retrouver dans un format plus nuancé.

Godzilla Singular Point : Monstres et compagnie

C'est en effet sur Netflix que Godzilla reviendra écraser des bâtiments et, avec un peu de chance, sauver le monde. Intitulée Godzilla : Singular Point, il s'agira d'une série d'animation produite par les studios Bones et Orange. Ces derniers sont déjà derrière l'adaptation animée du manga My Hero Academia.

Cette nouvelle série sera mise en scène par Atsushi Takahashi, réalisateur de Doraemon: Nobita's Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi. Le design des personnages est signé par Kazue Kato, créatrice du manga à succès Blue Exorcist, adapté au cinéma par le même Atsushi Takahashi. Le soin d'imaginer le monstre et ses grands pieds a été confié à une pointure du genre en la personne de Eiji Yamamori. Sommité de l'animation, l'homme travaille essentiellement pour le Studio Ghibli. Il a participé, entre autres, à l'animation de chefs d’œuvre comme Le vent se lève, Princesse Mononoké et Le voyage de Chihiro.

Tout ça nous donne quand même de très beaux noms du monde de l'animation au générique, mais quelle sera l'histoire de cette animé ? Et bien, comme vous pouvez vous en doutez, des monstres vont se réveiller et attaquer le Japon. Pour faire face à la menace, il faudra compter sur deux jeunes génies, Mei et Yun, qui vont se servir de leurs cerveaux pour combattre ce qui ressemble à des dinosaures. Sur les images de la bande-annonce, on peut même voir qu'ils vont créer un robot géant. Tout va bien, nous sommes bien dans un animé japonais ! Un premier poster a également été dévoilé.

Godzilla Singular Point - poster

Même si elle sera diffusée sur Netflix, la série n'aura aucun lien avec les longs-métrages déjà développés ces dernières années par le service de streaming. Ne cherchez donc pas d'univers étendu à rattacher avec Godzilla : La planète des monstres, Godzilla : La ville à l'aube du combat et Godzilla : Le dévoreur de planètes.

Godzilla : Singular Point devrait être diffusée en avril 2021.