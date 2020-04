Gold Digger : Julia Ormond face à Ben Barnes dans le trailer

Découvrez la mini-série intelligemment baptisée "Gold Digger", un thriller paranoïaque audacieux et tordu qui propose une réflexion sur les relations amoureuses contemporaines, la trahison et les secondes chances.

Gold Digger, créée par Marnie Dickens (Thirteen, The Musketeers) sera constituée de six épisodes. En terme de réalisation, Vanessa Caswill (Thirteen, Little Women) se voit confier la première partie de la saison 2. La seconde se déroulera sous l’œil expert de David Evans (Preacher).

Amoureux transi ou croqueur de diamants ?

La mini-série britannique narre l'histoire d'une femme de 60 ans, Julia, qui tombe amoureuse d'un dénommé Benjamin Greene dans des circonstances un peu particulières. Tout commence le jour de l'anniversaire de Julia : malheureusement, ses enfants sont pour certains trop occupés - ou n'y ont même pas songé. L'héroïne se retrouve donc livrée à elle-même et, au détour d'une sortie en solitaire, fait la rencontre du mystérieux Benjamin. Seulement, ce dernier a 25 ans de moins qu'elle.

Très vite la question se pose : et s'il n'était avec elle que par intérêt ? En effet, Julia est altruiste, mais aussi fortunée... Le séduisant jeune homme voudrait-il profiter de sa fortune et de son bon cœur ? En tout cas, la famille de l'héroïne, troublée par cette relation peu conventionnelle, s'efforce de découvrir si Benjamin est oui ou non celui qu'il prétend.

La tension est à son comble

Si le programme est passé l'an dernier au Royaume-Uni, il va maintenant se dévoiler au reste du monde dès le 3 mai prochain. La saison courra jusqu'au 28 du mois.

Dans le rôle de Julia Day, on retrouve Julia Ordmond (Howards End), aussi connue pour son rôle dans Mad Men qui lui vaut une nomination aux Emmy. A ses côtés, Ben Barnes (L'Odysée du Passeur Aurore, Westworld), Sebastian Armesto (Bright Star) ou encore Nikki Amuka-Bird. Acorn TV diffusera Gold Digger et la plateforme vient d'en dévoiler le trailer. Vous pouvez en découvrir les images ci-dessous.

https://youtu.be/MOuzLSZevqg

"C'est terrifiant d'être amoureux" : voilà les derniers mots prononcés par Julia Ordmond au cours de cette mise en bouche glaçante. L'esthétique du trailer, à la fois soignée et stylisée, confère à l'ensemble une atmosphère tendue nimbée de suspense. Pas de doute, ce nouveau programme promet d'être addictif. On peut d'ores et déjà vous annoncer les titres des différents épisodes : Her Boy, Her Daughter, Her Rival, Her Husband, Her Baby et Her Love.

Retrouvez la sulfureuse mini-série Gold Digger à partir du 3 mai !