Goliath saison 4 : la série accueille J. K. Simmons

La série Goliath, produite par Amazon et portée par Billy Bob Thornton, enregistre les arrivées de deux acteurs de choix : J. K. Simmons, oscarisé en 2014, et Bruce Dern, prix d’interprétation à Cannes en 2013, seront au casting de la dernière saison.

La quatrième et dernière saison de la série Goliath, portée par Billy Bob Thornton, vient d’ajouter deux gros noms à son casting. J. K. Simmons, oscarisé pour son rôle dans Whiplash, ainsi que Bruce Dern, nommé deux fois à la statuette, rejoignent le show produit par Amazon.

Sur une idée de David E. Kelley et Jonathan Shapiro, Goliath se concentre sur le personnage de Billy McBride (Thornton), un avocat devenu alcoolique après avoir perdu une affaire et s’être fait lâcher par son partenaire. Celui-ci voit bientôt l’opportunité de changer la donne lorsqu’il se retrouve face au même homme sur une nouvelle affaire.

Une dernière saison sur fond de crise mondiale

La quatrième et dernière saison traitera un sujet d’actualité, puisque le personnage incarné par Thornton se retrouvera sur une urgente affaire de crise mondiale impactant une génération entière. Il se retrouvera alors face à J. K. Simmons, dans la peau de George Zax, un homme à la tête d’une des plus grosses compagnies pharmaceutiques du pays. Dern jouera son frère, Frank, décrit comme un génie scientifique mais marginalisé par sa propre famille.

J. K. Simmons avait acquis une notoriété internationale grâce à son interprétation de J. Jonah Jameson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et est revenu sur le devant de la scène en 2014 suite à son interprétation d’un professeur de musique tyrannique dans le Whiplash de Damien Chazelle. Celle-ci lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Quant à Dern, auteur d’une carrière de plus de 60 ans, il a reçu le Prix d’interprétation masculine au festival de Cannes 2013 pour son rôle dans le film Nebraska. Il a également collaboré à plusieurs reprises avec Quentin Tarantino, apparaissant dans les trois derniers films du cinéaste, Django Unchained, Les 8 Salopards et plus récemment Once Upon a Time… in Hollywood.

Outre l’arrivée des deux acteurs, les seconds rôles récurrents depuis le début de la série, interprétés par Nina Arianda (Patty Solis-Papagian), Tania Raymonde (Brittany Gold), Diana Hopper (Denise McBride) et Julie Brister (Marva Jefferson), seront de retour pour la dernière saison. Morris Chestnut, présent depuis la saison 2 dans le rôle de Hakeem Rashad, reviendra également.

Alors que la troisième saison avait été dévoilée le 4 octobre dernier, aucune date de sortie n’a encore été officiellement communiquée pour le dernier chapitre de la série.