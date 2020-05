Gomorra : la saison 5 devrait être la dernière

Alors que le tournage devrait débuter à la fin de l’été, la cinquième saison de "Gomorra" devrait être la dernière. C’est le président de la boîte de production derrière la série qui a teasé la fin de ce qui est l’un des shows italiens les plus populaires au monde.

Lancée en 2014, Gomorra est vite devenue l’une des séries italiennes les plus populaires au monde. Au fil des années, le public et la critique ont continué de la considérer comme l’une des meilleures du moment. Mais alors que la quatrième saison a été diffusée il y a quelques semaines, l’aventure pourrait bientôt prendre fin, puisque la cinquième saison devrait être la dernière.

C’est Deadline qui a avancé l’information, après avoir interrogé Riccardo Tozzi, le président de Cattleya, qui produit la série. Ce dernier a donné des nouvelles de la nouvelle saison, qu’ils espèrent commencer à tourner entre juillet et septembre. Alors que les scénarios des épisodes sont actuellement bien avancés, la production devra s’adapter à la situation spéciale du coronavirus. Comme pour les saisons précédentes, le plan est de tourner un épisode en dehors de l’Italie.

Une cinquième saison sombre pour boucler Gomorra ?

Riccardo Tozzi a teasé le ton de la cinquième saison de Gomorra :

Je pense que ça va être génial. À chaque fois, nous avons essayé quelque chose de différent. Nous avons trouvé un nouvel angle spécial pour la saison cinq. Elle sera crépusculaire, sombre et émouvante.

Après cela, le président de Cattleya a révélé que ce serait sûrement la dernière partie de l’histoire consacrée aux mafieux napolitains :

Pour l’instant, on a le sentiment que c’est la dernière saison. On ne sait jamais. Mais pour l’instant, on l’aborde comme étant la dernière saison.

Tozzi a aussi souligné l’importance de voir le film spin-off de la série sorti l’année dernière avant de découvrir la fin de la série. Selon lui, L'Immortale, centré sur l’assassin Ciro Di Marzio (Marco D’Amore), devrait être vu pour mieux apprécier la dernière saison. Il a également dévoilé qu’en plus de relier la quatrième et la dernière saison, il contenait une grosse surprise.

La nouvelle de l’arrêt de la série peut paraître surprenante, étant donné les cartons d’audience qu’elle réalise chaque année. En général, pour des shows aussi populaires, les studios essaient de tirer un maximum profit de leur poule aux œufs d’or, en allongeant le nombre de saisons. Mais cette décision pourrait être gage de qualité.

Trouver un final convaincant à une série est toujours difficile, et les producteurs de Gomorra veulent peut-être tout simplement réussir leur sortie. Ils pourraient avoir une idée bien précise en tête pour un final qui satisferait les fans. Si la cinquième saison est bel et bien la dernière, on peut donc s’attendre à ce que la série sorte par la grande porte.

Au niveau du casting, on devrait retrouver les principaux protagonistes pour le final de Gomorra. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été avancée pour la cinquième saison. Mais si la production venait bel et bien à reprendre cet été, on devrait pouvoir espérer la découvrir aux environs de mars de l’année prochaine.