Gomorra : un premier teaser pour la saison 5

La saison 5 de "Gomorra" sera la dernière. Forcément très attendue, elle verra en plus le retour d'un personnage majeur de la série. On le retrouve d'ailleurs dans le premier teaser dévoilé par Canal+.

Du livre, au film, à la série

À la base, Gomorra est un roman de Roberto Saviano. Titré Gomorra. Dans l'empire de la Camorra, il a été adapté en 2008 par Matteo Garrone. Le film permit de révéler Matteo Garrone (Grand prix du jury au Festival de Cannes en 2008) et d'ouvrir la porte à une série télévisée à succès. En effet, depuis 2014, la série Gomorra diffusée en France sur Canal+ fait vibrer les spectateurs. Créée par Roberto Saviano, on y suit deux clans de la Camorra (la mafia napolitaine). D'un côté le clan de Don Pietro Savastano, et de l'autre celui de Don Salvatore Conte. Leur rivalité va prendre une autre tournure quand le Gennaro, le fils encore très immature de Don Pietro, va se retrouver à la tête du clan Savastano.

Gennaro (Salvatore Esposito) - Gomorra ©Canal+

Ciro de retour pour Gomorra saison 5

Deux visages auront marqué les esprits dans la série Gomorra. Celui de Salvatore Esposito, l'interprète de Gennaro, et celui de Marco D'Amore qui joue Ciro Di Marzio, le meilleur ami de Gennaro. Si le premier était au centre dans toutes les saisons, le second n'a pas participé à la saison 4, car tué dans la saison 3. Pourtant, on le retrouvera bien dans la saison 5 qui sera la dernière de la série.

Les morts, et principalement Ciro, reviendront hanter Gennaro dans cette ultime saison, comme on peut le voir dans le premier teaser (en une d'article) dévoilé par Canal+. Si le début de la vidéo laisse imaginer qu'il pourrait revenir sous forme de rêve, la suite est plutôt claire. Ciro est de retour, en vie. Et il devrait avoir des comptes à régler. De quoi nous promettre une dernière salve d'épisodes tendue et explosive.

Malheureusement, Canal+ n'a pas encore donné de date de diffusion pour cette saison 5 de Gomorra. Mais après plus de deux ans depuis la saison 4, l'attente ne devrait plus être très longue...