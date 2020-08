Good Doctor : la saison 4 sera centrée sur le coronavirus

Tout comme "Grey's Anatomy" , "Good Doctor" mêlera la fiction à la réalité. La saison 4 de la série médicale n'a pas encore de date de diffusion mais on sait déjà qu'à son retour, la série traitera du coronavirus.

Retour sur l’intrigue de Good Doctor

La série médicale Good Doctor a créé la surprise à son arrivée en 2017. Adaptée de la série coréenne du même nom, Good Doctor raconte l’histoire de Shaun Murphy, un docteur autiste savant. Il est doté d’une très grande intelligence mais en dehors de la salle d’opération, Shaun a beaucoup de difficultés à interagir avec les autres. Aaron Glassman, son mentor, le soutient depuis son adolescence. Plein d’optimisme à l’idée de devenir chirurgien, Shaun suscite l’admiration chez certains de ses collègues mais va aussi devoir faire face aux préjugés liés à son trouble.

C'est l’acteur Freddie Highmore qui joue le rôle de Shaun. Il est accompagné entre autres de Antonia Thomas, Nicholas Gonzalez, Hill Harper et Richard Schiff. La série est créée par David Shore, le showrunner derrière Dr House. La série a été renouvelée pour une quatrième saison qui traitera d’un sujet qui nous est tous familier…

Good Doctor, une autre série qui parlera du coronavirus

Selon le site américain TV Line, la fiction médicale traitera à son tour de la pandémie de coronavirus. Une pandémie qui fait des ravages en ce moment même aux Etats-Unis. La série parlera de ce sujet dès le premier épisode de sa quatrième saison. Comme bien d’autres séries médicales, Good Doctor a déjà traité de sujets forts comme un virus mortel pendant la saison 2 ou un tremblement de terre pendant la saison 3.

Le feuilleton médical n’est pas le seul à traiter du coronavirus. Les séries Grey’s Anatomy et The Resident vont elles aussi mêler le réel à la fiction en intégrant le virus à leurs storylines respectives. C’est donc une décision qui semble devenir la norme pour les séries médicales. Les équipes de Good Doctor auraient dû reprendre le chemin des tournages la semaine prochaine selon TV Line. Ceci n’a évidemment pas eu lieu dû à l’arrêt de la production et à l’inquiétude lié aux tests de COVID-19. Une date de retour n’a pas encore été annoncée.