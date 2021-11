Gossip Girl : Ed Westwick amoureux de Leighton Meester sur le tournage ?

Si vous avez vu la série "Gossip Girl", vous n'avez pas pu passer à côté du couple désormais culte formé par Chuck Bass et Blair Waldorf. Et justement, l'interprète du ténébreux jeune homme s'est récemment laissé aller à quelques confidences sur ses sentiments pour sa co-star de l'époque.

Chuck et Blair : le couple phare de Gossip Girl

Il faut avouer qu'au tout début de la série, personne ne pensait que les deux personnages au tempérament de feu finiraient ensemble. Si leur histoire a connu nombre de hauts et de bas - ainsi qu'une bonne dose de ruptures provisoires -, Blair et Chuck ont eu droit à leur happy end pour le plus grand plaisir des fans. Le jeu du chat et de la souris auquel se sont adonnés les deux protagonistes a permis à leur couple d'être l'un des plus appréciés de Gossip Girl - et de l'univers des séries en général. Pour la petite histoire, le créateur du programme, Josh Schwartz (Newport Beach), expliquait à Vulture il y a quelques années de cela que la romance entre Blair et Chuck n'était absolument pas prévue. Le second ne devait être qu'un antagoniste du show, mais l'alchimie indéniable qui l'unissait à Leighton Meester a mené à un tout autre scénario.

Leurs scènes ensemble se mettaient tout simplement à crépiter.

Une fois cela établi, les auteurs de Gossip Girl n'ont jamais quitté l'idée - malgré les nombreux rebondissements de la série - de faire finir les deux personnages ensemble. Fans du couple Blair et Dan, n'ayez donc pas de regrets : le destin des deux protagonistes était bel et bien tout tracé, et ce malgré les obstacles ou autres love interests mis sur leurs chemins respectifs.

Les confidences d'Ed Westwick

Durant un récent questions-réponses avec des fans en Angleterre, Ed Westwick, qui a dû faire face à de graves accusations de viol en 2018, s'est épanché sur sa relation avec Leighton Meester durant le tournage de la série. Et manifestement, la comédienne n'a pas laissé ce dernier indifférent !

Gossip Girl ©Warner Bros. Entertainment Inc.

C'est compliqué de ne pas tomber amoureux de Leighton je veux dire, d'avoir une partie de moi qui développe des sentiments pour elle, vous comprenez ?

L'acteur a donc révélé à demi-mot l'attirance ressentie pour sa partenaire à l'écran. Malheureusement pour les fans du duo, elle n'a pas conduit à une histoire d'amour à la ville. Cette anecdote n'est d'ailleurs pas sans rappeler les révélations des stars de Friends, Jennifer Aniston et David Schwimmer. Lors de la réunion de la bande devenue culte, tous deux avaient reconnu avoir eu un "crush" l'un pour l'autre durant le tournage de la série. Pour l'anecdote, si Ed Westwick n'a donc jamais été en couple avec Leighton Meester, il a partagé un moment la vie de la comédienne Jessica Szohr, qui campait Vanessa dans Gossip Girl ! De son côté, sa co-star est sortie avec Sebastian Stan (Captain America : le Soldat de l'hiver), qui campait le ténébreux Carter dans le show à succès.

Tout est bien qui finit bien

Toujours présente sur le petit écran, Leighton Meester file le parfait amour avec un célèbre acteur depuis des années ! En effet, celle qui prêtait ses traits à Blair a convolé en 2014 avec Adam Brody, bien connu des fans de Newport Beach puisqu'il y tenait le rôle de Seth, l'un des personnages principaux de la série teen. De son côté, Ed Westwick a moins de chance en amour. Plus tôt dans l'année, le comédien s'est ainsi séparé de sa petite amie, l'influenceuse et mannequin Tamara Francesconi.