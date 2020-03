Gossip Girl : la série reboot HBO Max a trouvé son actrice principale

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Le retour de la vénéneuse « Gossip Girl » se dévoile peu à peu. Huit longues années après la fin du show porté par Leighton Meester et Blake Lively, découvrez celle qui s’apprête à leur succéder en tant que tête d’affiche…

Gossip girl is back ! Dans les dix épisodes diffusés par HBO Max, une nouvelle génération d’adolescents se retrouve aux prises avec la blogueuse. Comment ces nouveaux venus vont-ils s’en sortir ? On a hâte de le découvrir. Le programme dépeindra un paysage new-yorkais bien différent de celui que l’on a connu et s’intéressera en outre à l’impact des réseaux sociaux sur nos vies. A l’ère où l’information va trop vite, GG devrait s’en donner à cœur joie pour mener la vie dure à ses proies. Ou plutôt les GG. Oui, cette fois, il n’y aura pas une mais plusieurs stalkers… Le monde a changé, on vous avait prévenus ! Et concernant l’iconique voix de cette dernière, vous serez ravis de savoir que Kristen Bell reprend du service.

Petite Lind deviendra grande

Mais qui seront les nouveaux Chuck, Blair, Serena et Dan ? Vous n’allez pas tarder à le savoir. Deadline a en effet dévoilé le nom d’une actrice considérée comme la future star du show Gossip Girl. On vous présente donc Emily Alyn Lind, qui devrait camper la jeune Audrey. Il s’agit d’une info en béton puisque la comédienne de dix-sept ans s’est fendue d’une publication sur son compte Instagram. Non contente de reposter le lien vers l’article de Deadline, elle ajoute « A bientôt l’Upper East Side, XoXo… » !

Qui est-elle ? Le mystère reste entier mais on a tout de même quelques pistes. Voilà ce que l’on sait. Audrey est (très) riche. Elle va à Constance. C’est une peste. Ça ne vous rappelle personne ?

La jeune fille, en couple depuis longtemps (pour son âge), commence à avoir des doutes. Serait-elle en train de passer à côté de quelque chose ? On vous laisse deviner la réponse à cette question…

Un rôle en or pour Lind, qui décroche ici son premier gros rôle avec Gossip Girl. Son visage vous dit quelque chose ? Vous avez pu la voir dans Revenge, où elle interprète l’héroïne (Emily VanCamp) plus jeune. Elle s’est aussi illustrée dans Doctor Sleep, sorti l’an passé dans les salles obscures. Et ne vous faites pas d’illusion : une fois la série sortie, vous n’arrêterez plus d’entendre parler d’elle !

Rendez-vous courant 2020 pour savourer le retour de Gossip Girl… XoXo !