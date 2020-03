Gossip Girl : le reboot recrute chez Legacies et accueille quatre nouveaux acteurs

Quatre nouveaux acteurs viennent de signer pour le reboot de "Gossip Girl", que l'on pourra découvrir sur HBO Max. Ils rejoignent plusieurs acteurs précédemment castés, et devraient interpréter certains des principaux rôles dans la série.

Dans la série des reboots à Hollywood, Gossip Girl va bien faire partie de la liste. Diffusée pendant six saisons, de 2007 à 2012, la série originale avait été crée par Stephanie Savage et Josh Schwartz. En tête d’affiche, on pouvait notamment y voir Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford, Ed Westwick ou encore Kristen Bell.

Elle se concentrait sur la vie d’élèves fréquentant des écoles privées à New York, racontée ironiquement à travers les yeux d’une mystérieuse bloggeuse surnommée « Gossip Girl ». Le reboot reprendra la même trame, qu’il adaptera à notre époque. Sa description officielle indique qu’il « introduira une nouvelle génération d’élèves d’écoles privées de Manhattan à travers les yeux de Gossip Girl, capable de tout voir ». La nouveauté est qu’il traitera aussi de « combien les réseaux sociaux et le paysage de New York ont changé » depuis la fin de la série originale, en 2012.

Le casting de ce nouvelle série Gossip Girl avance très bien, puisque de nombreux noms ont déjà été annoncés pour occuper les rôles principaux. Alors que l’on savait déjà que six acteurs avaient été castés, on apprend désormais qu’ils sont rejoints par quatre nouveaux comédiens.

Une distribution déjà bien avancée

Outre Kristen Bell, la seule actrice de la série originale qui reprendra son rôle, on savait déjà qu’Emily Alyn Lind, alias Amanda Clarke dans Revenge, Whitney Peak, apparue dans Les Nouvelles aventures de Sabrina et Eli Brown, vue dans Pretty Little Liars: The Perfectionists, avaient signé pour la série. C’était aussi le cas pour Johnathan Fernandez, qui tenait un rôle secondaire dans L’Arme fatale, et Jason Gotay, surtout apparu dans des pièces à Broadway.

On apprend désormais via TVLine que l’acteur écossais Thomas Doherty jouera également dans le reboot de Gossip Girl. Surtout connu pour son interprétation du vampire Sebastian dans Legacies, on a aussi pu le voir dans les téléfilms de Disney Channel Descendants 2 et 3 ou la série britannique The Lodge.

Toujours du côté des nouveaux arrivants, Tavi Gevinson, vue dans Scream Queens, Adam Chanler-Berat, apparu dans It Could Be Worse et enfin Zión Moreno, qui tenait un rôle dans Claws, rejoignent aussi la production.

Les rôles des principaux protagonistes de la série continuent donc d’être distribués à grande vitesse. Écrite par Joshua Safran, qui avait déjà collaboré sur la série originale, la nouvelle version de Gossip Girl est attendue pour cette année sur HBO Max, sans avoir encore de date de sortie.