Gossip Girl : on sait quand sera diffusé le reboot en France

Le reboot de "Gossip Girl" sera diffusé en France sur Warner TV. La chaîne a enfin indiqué la date de diffusion. Les premiers épisodes seront à découvrir à partir du mardi 23 novembre.

Gossip Girl est de retour

Entre 2007 et 2012 Gossip Girl a raconté la vie d'étudiants privilégiés à Manhattan. Une vie bouleversée par une personne derrière le blog "Gossip Girl" qui y dévoile les secrets inavouables de ces jeunes. Parmi les personnages principaux on trouve Serena van der Woodsen, de retour à Manhattan après avoir été soi-disant en pension, mais également sa meilleure amie Blair Waldorf, Nate Archibald ou encore Chuck Bass. Des personnages interprétés respectivement par Blake Lively, Leighton Meester, Chace Crawford et Ed Westwick. La série est vite devenue culte et près de dix ans après sa conclusion HBO Max a décidé de lancer un reboot, avec Joshua Safran de retour comme showrunner.

Gossip Girl ©HBO Max

Dans celui-ci on suit une nouvelle génération, huit ans après les événements de la première série. Le monde et la jeunesse ont changé, notamment avec notre rapport aux réseaux sociaux. C'est ainsi via Instagram que "le blog Gossip Girl" va renaître et bouleverser cette fois la vie de Julien Calloway (Jordan Alexander), Zoa Lott (Whitney Peak), Otto ( Eli Brown) ou encore Audrey Hope (Emily Alyn Lind).

Une date pour la France

Gossip Girl a été diffusée aux Etats-Unis sur HBO Max à partir du 8 juillet dernier. En France, il aura fallu patienter quelques mois supplémentaire pour découvrir la série. C'est en effet sur Warner TV que le show sera diffusé. La chaîne vient enfin d'annoncer la date exacte de diffusion chez nous. Ce sera donc à partir du 23 novembre à 20h55. Deux épisodes seront diffusés tous les mardis. Rappelons que la première saison comporte douze épisodes de soixante minutes. HBO Max a par ailleurs déjà annoncé que la série aura droit à une saison 2. Un retour gagnant donc pour la série.