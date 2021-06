Gossip Girl : place au trailer pour la série reboot

Presque 10 ans après l'arrêt de la série originale, "Gossip Girl" revient sous la forme d'un reboot. HBO Max a décidé de relancer la marque et nous fait rencontrer les nouveaux personnage dans une première bande-annonce.

Gossip Girl : un teen drama culte

Dans le petit monde du teen drama, Gossip Girl est un titre qui compte. Avec six saisons au compteur, elle a marqué une génération de téléspectateurs qui se sont passionnés pour les aventures de cette jeunesse dorée de Manhattan. Le titre vient du blog éponyme suivi par les personnages de la série. Sur celui-ci, on y découvre les potins et les rumeurs au sujet des adolescents. Alors que personne ne sait qui est l'autrice des articles, tout le monde prend un malin plaisir à les lire. On a pu ainsi suivre Serena, Blair, Chuck ou encore Nate. Autant dire qu'une série comme Élite n'a rien inventé en se plongeant dans le microcosme d'une jeunesse riche. Cependant, c'est bien la création espagnole de Netflix qui est aujourd'hui populaire auprès du public cible. Mais Warner compte lui remettre le grappin dessus avec le reboot Gossip Girl.

Un reboot dans la lignée de la série originale

On ne prend pas les mêmes acteurs mais on recommence quand même. Telle semble être l'intention de cette nouvelle version, dont les événements se dérouleront quelques années après la fermeture du Gossip Girl. Cependant, un compte Instagram va prendre la place laissée libre et agiter le microcosme adolescent, pour en révéler tous les secrets. Les nouveaux personnages seront toujours des étudiants du Constance Billard et ils auront aussi pour habitude de traîner sur les fameuses marches du Metropolitan Museum of Art de New York. Un lieu culte, qui est rapidement montré dans la bande-annonce du reboot, pour créer une connexion avec la série originale. C'est à cet endroit qu'un groupe d'amis va faire la connaissance de Zoya Lott, une nouvelle arrivante dans l'établissement. Elle va cependant tomber sous le charme du beau Obie, qui a le désavantage d'être déjà en couple.

Gossip Girl ©HBO Max

Le nouveau casting rassemble Zión Moreno, Emily Alyn Lind, Thomas Doherty, Jordan Alexander, Eli Brown, Tavi Gevinson, Evan Mock et Whitney Peak. Les fans seront heureux de voir que Kristen Bell sera toujours de la partie, prêtant sa voix à la narratrice. Nous verrons si cette bande parviendra à remporter l'adhésion du public et si la série saura être en phase avec notre époque. À la vue de cette bande-annonce, on retrouve tout ce que l'on attend : des secrets, du sexe et des amitiés compliquées. La diffusion en France aura lieu sur Warner TV, à une date encore non communiquée. Elle débutera aux États-Unis dès le 8 juillet sur HBO Max.