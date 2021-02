Gotham City PD : la série sera très liée au film The Batman

« Gotham City PD », la série dérivée de l'univers du Chevalier Noir se précise. Casey Bloys, responsable du contenu de HBO Max a confirmé que le show serait connecté au film de Matt Reeves : « The Batman ».

Gotham City PD : la série dérivée

Tandis que Matt Reeves travaille sur The Batman, une nouvelle déclinaison du mythe du Chevalier Noir, Warner Bros veut capitaliser sur cet univers en développant une série annexe. Attendu pour le 2 mars 2022, The Batman réunit un casting impressionnant avec notamment Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne, Paul Dano en Riddler, Colin Farrell dans le costume du Pingouin, Zoë Kravitz en Catwoman ou encore Jeffrey Wright dans les habits du commissaire Gordon. Ce nouveau projet va proposer un Bruce Wayne plus jeune que les précédentes incarnations du Batman.

Dans le même temps, Warner Bros développe une série dérivée de The Batman visiblement intitulée Gotham City PD. Joe Barton est le nouveau showrunner de cette série qui se déroulera dans le même univers que le futur film de Matt Reeves. Ce dernier est également producteur du show, destiné à sortir sur HBO Max. Gotham City PD se déroulera cependant avant les événements du film, et racontera la toute première année de Batman dans les rues de Gotham. Le film, lui, aura lieu pendant la deuxième année d'existence du héros masqué.

Gotham City PD ©DC Comics

Les détails de l'intrigue sont pour le moment gardés secrets, mais il se pourrait que la série explore davantage les tréfonds de Gotham City. On sait néanmoins que la série se concentrera sur la corruption au sein des forces de l'ordre de la ville. À l'heure actuelle, c'est encore un peu tôt pour savoir si des personnages du film et leurs acteurs vont apparaître dans la série. Mais il serait logique de retrouver Jeffrey Wright dans la peau du commissaire Gordon.

La série dérivée de Batman se croisera avec le film

Lors d'une interview avec The Wrap, Casey Bloys, responsable du contenu de HBO Max, a confirmé que les deux œuvres seront liées :

Matt Reeves est évidemment producteur sur Gotham City PD. Nous ne voulons pas réserver des personnages uniquement pour des films ou pour la télévision. Il devrait y avoir une sorte de fluidité entre eux. Voilà donc l'idée. Nous en sommes à un stade très précoce. Je ne veux donc pas confirmer la présence de personnages du film. Mais oui, en général, c'est l'idée, qu'il y aura un croisement.

Malheureusement, Casey Bloys ne confirme pas la présence de Robert Pattinson dans la série. On se demande si DC et Warner vont suivre la route prise par Marvel Studios qui ramène des personnages et des acteurs cultes du Marvel Cinematic Universe sur le petit écran. Une stratégie logique et qui pourrait s'avérer payante. Affaire à suivre donc.