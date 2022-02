Gotham Knights : la CW commande un pilote pour la série DC

En plus du jeu vidéo, on pourrait bien avoir une série titrée "Gotham Knights". Un projet différent qui mettra en scène le fils adoptif de Batman et les enfants des ennemis du Chevalier noir.

Gotham Knights, encore une série DC

Depuis la fin d'Arrow, on ne peut pas dire que le Arrowverse (renommé depuis CWverse) soit au top de sa forme. Flash tient la baraque comme il peut, Batwoman change d'actrice comme de chemise et Superman et Lois viennent de revenir pour une saison 2. Seule Legends of Tomorrow continue tranquillement son petit bonhomme de chemin avec une saison 7 en cours de diffusion. Pour autant, la CW continue de développer des projets issus des comics DC. Le dernier en date se nomme Gotham Knights dont un pilote vient d'être commandé. Le projet était dans les tuyaux depuis quelques semaines mais a donc été confirmé (via notamment TV Line), en même temps qu'un spin-off de Walker et un prequel de Supernatural.

Batman est mort !

Cette nouvelle série se déroulera après le meurtre de Bruce Wayne. Vous avez bien lu, Batman va passer l'arme à gauche, laissant seul son fils adoptif. Ce dernier va alors faire une alliance improbable avec les enfants des ennemis de Batman. Etant suspectés du meurtre du Chevalier Noir, ils devront blanchir leur nom. Et dans un Gotham plus dangereux que jamais, ils pourraient bien devenir la nouvelle génération de sauveurs.

Gotham Knights ©Warner Bros Games.

La série sera donc bien différente du jeu vidéo Gotham Knights, actuellement en développement chez Warner Bros Games. Montréal. Dans ce dernier, Batman aura aussi disparu mais sera remplacé par Batgirl, Robin, Redhood et Nightwing. La série va donc s'intéresser à des anti-héros avec, a priori, les rejetons de méchants cultes de DC. En soi, pourquoi pas. Il faudra voir ce que le show cherchera vraiment à raconter et de quelle manière. Actuellement les séries DC sont capables du meilleur comme du pire. Et plus particulièrement chez la CW. Espérons tout de même que ce pilote produit par Berlanti Productions sera convaincant et mènera à un show de qualité.