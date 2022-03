Gotham Knights : la série DC a trouvé son Harvey Dent chez "Supernatural"

La série "Gotham Knights" va accueillir un ancien de "Supernatural" pour incarner le mythique Harvey Dent, alias Double-Face. Pour l'instant seul un pilote a été commandé par la CW.

La jeunesse au premier plan de Gotham Knights

Comme on vous l'annonçait début février, une nouvelle série DC est en préparation du côté de la CW. Titré Gotham Knights, le show n'aurait a priori pas de connexion avec le jeu éponyme prévu pour le 25 octobre 2022 après un récent report. Dans ce prochain programme, on retrouvera encore une fois l'univers de Batman mais cette fois sans Bruce Wayne.

Au début de l'intrigue de Gotham Knights, on apprendra que le héros est mort. Mais la relève du justicier sera assurée par son fils adoptif. Celui-ci va faire un choix étonnant en s'associant aux enfants d'anciens ennemis de Batman. Ces derniers étant les principaux suspects du meurtre du Chevalier noir, ils chercheront ainsi à prouver leur innocence.

Batman et Bluebird ©DC Comics

Gotham Knights va donc s'intéresser à une jeune génération. Parmi les personnages annoncés, il y aura Harper Row (Fallon Smythe), alias Bluebird, et son frère Cullen (Tyler DiChiara). Mais également Duela (Olivia Rose Keegan), la fille d'Harvey Dent, Carrie Kelley (Navia Robinson) et William Hayes (Oscar Morgan).

L'ange Castiel sera Double-Face

En plus de ces noms assez peu connus du grand public, la série mettra en avant un protagoniste vu à plusieurs reprises dans les adaptations au cinéma de Batman. En effet, on apprend via Comingsoon qu'Harvey Dent sera bien de la partie. Il avait été incarné dans un premier temps par Billy Dee Williams dans Batman. Puis, c'est sous son alter-ego Double-Face qu'on l'a vu dans Batman Forever, interprété par Tommy Lee Jones. Enfin, Aaron Eckhart est passé de héros de Gotham à l'antagoniste dans The Dark Knight.

Pour Gotham Knights, Misha Collins a été engagé. Il sera donc le nouveau visage de Dent. Le comédien, qu'on connaît principalement pour son rôle de l'ange Castiel dans Supernatural, a confirmé lui-même cette information sur Twitter. Il n'a pas manqué au passage de faire une petite référence à son rôle dans la série sur les frères Winchester.

Pour le moment, seul un pilote de Gotham Knights a été commandé. Aucune date de diffusion n'est précisée.