Grand Army sur Netflix : c'est quoi ce nouveau teen drama ?

La célèbre plateforme au logo rouge enrichit son catalogue d'une nouvelle série teen se déroulant à New York. Découvrez "Grand Army", un programme coup de poing et surprenant, disponible à partir du vendredi 16 octobre.

Grand Army : de quoi ça parle ?

Le show s'articule autour de cinq lycéens issus du même lycée public de Brooklyn. Grand Army explore l'existence de chaque individu, pris au piège des tourments d'un âge en demi-teinte. Tous vont néanmoins être embarqués dans une horrible histoire commune, celle de l'une des protagonistes, Joey, âgée de 16 ans. La jeune fille a en effet été violée par trois de ses amis proches.

Âmes sensibles s'abstenir ! Grand Army est loin du programme aseptisé dans lequel les héros semblent, sinon parfaits, très éloignés de la réalité. La nouvelle série Netflix a vocation à partager plus de similitudes avec des programmes tels qu'Euphoria ou encore Skins. Maîtrisera-t-elle son désir de réalisme aussi bien que les deux très bons programmes que nous venons d'évoquer ? L'avenir nous le dira, ou plutôt les dix épisodes de Grand Army. La série abordera de nombreuses thématiques délicates auxquelles se trouvent confrontés les héros. Parmi elles, la dépression, le suicide, les luttes de pouvoir, la trahison ou encore le terrorisme.

Un casting prometteur

Dans le rôle de Joey, Odessa A'zion, connue des spectateurs pour avoir prêté ses traits au personnage du même nom dans la série Nashville. La jeune fille enchaîne les tournages depuis 2019 et a incarné l'une des protagonistes phares de Fam, une série comique avec Nina Dobrev.

Maliq Johnson, révélé dans Dans leur regard, bouleversante série Netflix basée sur une tragique histoire vraie, campe Jayson, lycéen et saxophoniste. Amalia Yoo, jusque là inconnue du grand public, incarne quant à elle le personnage de Leila. Amir Bageria, notamment vu dans Degrassi : La nouvelle génération, prête ses traits à Siddhartha. Enfin, les nouvelles venues Odley Jean et Brittany Adebumola jouent respectivement Dominique et Tamika.

Adaptation

Grand Army est adaptée d'une pièce de théâtre baptisée Slut : The Play, écrite par Katie Cappiello, tout naturellement créatrice du show Netflix. Cette dernière, tantôt autrice, réalisatrice, mais toujours activiste féministe, a aussi connu un large succès avec une autre pièce, intitulée Now That We're Men. Slut a connu un succès monstre. L'œuvre a été applaudie par la critique et notamment par l'iconique activiste Gloria Steinem, campée par Rose Byrne dans la série Mrs. America, parue plus tôt cette année et portée par Cate Blanchett. La journaliste a ainsi qualifié l'œuvre de Katie Cappiello de "vraie, crue et coup de poing". Pour l'anecdote, Odley Jean, l'interprète de Dominique Pierre dans Grand Army, a été une élève de la créatrice. Amalia Yoo, une des comédiennes principales, était quant à elle déjà présente sur la pièce de théâtre !

Il va sans dire que l'œuvre de la dramaturge a vite intéressé les producteurs. Ce sont ainsi deux pointures, Beau Willimon (House Of Cards) et Joshua Donen (Gone Girl) qui ont accompagné le projet ! Les épisodes ont été écrits par la dramaturge et Ben Snyder, scénariste de 11:55.

Après l'échec cuisant de la dernière saison de 13 Reasons Why, Netflix semble décidée à surfer sur la vague Euphoria, programme HBO porté par la talentueuse Zendaya - récemment récompensée d'un Emmy Award pour sa performance d'adolescente aux prises avec sa toxicomanie. Grand Army évitera-t-elle les écueils du genre en parvenant à traiter avec justesse des problématiques aussi violentes physiquement que psychiquement ? La réponse dès le 16 octobre, en exclusivité sur Netflix !