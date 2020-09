Grand Hôtel : une saison 2 est-elle prévue ?

Alors que les deux derniers épisodes de la première saison de "Grand Hôtel" ont été diffusés hier soir sur TF1, la série pourrait avoir droit à une suite. Les créateurs se sont exprimés sur cette possibilité.

Grand Hôtel, de quoi ça parle ?

Grand Hôtel est librement adaptée de la série espagnole du même nom, imaginée par Ramón Campos et Gema R. Neira, et diffusée de 2011 à 2013. Celle-ci avait même déjà eu droit à plusieurs adaptations à l’étranger. L’intrigue de la version française est centrée sur Anthony Costa, un jeune homme de 25 ans dont la sœur Amélie a mystérieusement disparu quelques mois plus tôt. Pour tenter de comprendre ce qui lui est arrivé, Anthony décide de se faire embaucher comme serveur au Grand Hôtel, un palace historique de la Côte d’Azur dans lequel Amélie travaillait comme femme de chambre à l’époque de sa disparition. Contre toute attente, il va alors tomber amoureux de l’héritière de la riche famille Vasseur, Margaux, elle-même sur le point de se marier avec le directeur de l’hôtel. Mais sous ce luxe se cachent de nombreux secrets enfouis depuis longtemps, qui vont peu à peu refaire surface…

Grand Hôtel a été adaptée par Aurélie Belko et Sébastien Le Délézir. C’est Victor Meutelet qui y joue Anthony Costa, tandis que Margaux y est interprétée par Solène Hebert. Le directeur de l’hôtel avec lequel cette dernière doit se marier, Sam Mogador, y est lui incarné par Virgile Bramly, tandis que Carole Bouquet prête ses traits à Agnès Vasseur, la mère de Solène. On peut aussi voir dans la série Alain-Fabien Delon et Marie Kremer, dans les rôles des frères et sœurs de la jeune femme, Flore Bonaventura ou encore Maxence Danet-Fauvel.

Les créateurs de Grand Hôtel ont déjà réfléchi à une saison 2 et 3

Suite au final du premier chapitre de Grand Hôtel, la question de savoir si on verra une suite se pose, puisqu’il s’achève sur plusieurs cliffanghers, et que toutes les intrigues développées ne sont pas résolues. Et étant donné que la série sur laquelle elle est basée avait eu droit à trois saisons, on peut espérer en découvrir autant pour la version française. Les créateurs de Grand Hôtel se sont exprimés sur la question pour Allociné, révélant qu’ils ont déjà des plans en tête pour la suite, qui pourraient potentiellement donner à la série deux nouvelles saisons :

Les cliffanghers étaient prévus, on en avait encore d’autres, mais pour des questions de durée, tout ne rentrait pas en 42 minutes. Il y a des choses qu’on a gardées pour la suite. On a écrit les arches avec déjà la fin en tête. On a tout de suite réfléchi à une saison 2, ou 3, en fonction des intrigues. On a des pistes pour la saison 2 mais on attend la réponse de la chaîne.

Aurélie Belko et Sébastien Le Délézir savent donc déjà quelle direction prendra l’intrigue de Grand Hôtel si une deuxième saison venait bien à être commandée par TF1. Comme c’est le cas la plupart du temps dans ce genre de situation, la balle est donc dans le camp de la chaîne, qui n’a pas encore pris sa décision sur la question. On peut supposer que celle-ci dépendra des résultats d’audience des deux derniers épisodes diffusés hier soir, qu’il est encore trop tôt pour estimer.

Reste à savoir à quel point la version française de Grand Hôtel prendra des libertés et s’écartera de l’histoire de la deuxième – et même potentiellement troisième si une nouvelle suite est commandée – saison de la version espagnole.