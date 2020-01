Green Arrow and the Canaries : des détails sur le spin-off d’Arrow

2020 va commencer fort pour les fans du Arrowverse avec en janvier la fin du crossover « Crisis on Infinite Earths », la huitième et dernière saison de « Arrow », et la diffusion de l’épisode pilote « Green Arrow and the Canaries », qui devrait devenir le nouveau spin-off de « Arrow » et dont le synopsis vient d’être dévoilé.

Pour les fans du Arrowverse, l’année 2019 s’est terminée avec la diffusion des trois premiers épisodes du crossover Crisis on Infinite Earths. Si vous n’avez pas encore vu ces épisodes, pas de panique, on évitera d’évoquer dans cet article des révélations majeures. À la place, on va se focaliser sur la rencontre attendue entre deux personnages : Mia et Laurel. Attendue, car le duo sera prochainement rejoint par Dinah pour la création d’un nouveau spin-off, Green Arrow and the Canaries.

Évidemment, la CW ne laissant rien au hasard, les scénaristes ont bien pris la peine de faire se rencontrer en amont ces héroïnes, et plus particulièrement donc Mia et Laurel. La seconde prenant plus ou moins la première sous son aile pour la soutenir face à son Oliver (le père de Mia). Ainsi, que ce soit dans Crisis on Infinite Earths ou même dans la première partie de la saison 8 d’Arrow, on a pu sentir que le courant passait plutôt bien entre les deux. De bon augure pour le futur spin-off.

Le synopsis de Green Arrow and the Canaries dévoilé

Pour le moment, Green Arrow and the Canaries n’aura droit qu’à un épisode pilote. En fonction du résultat, la CW commandera une série entière. Raison pour laquelle la chaîne a révélé peu d’éléments dessus, jusqu’à aujourd’hui. En effet, un synopsis officiel a enfin été dévoilé (via Deadline). Le voici :

C’est l’année 2040 à Star City et Mia Queen a tout ce dont elle a toujours rêvé. Cependant, lorsque Laurel et Dinah réapparaissent soudainement dans sa vie, les choses prennent une autre tournure et son monde parfait est bouleversé. Laurel et Dinah suivent une personne kidnappée ayant des liens directs avec Mia et elles ont besoin de son aide. Sachant que cela va tout changer, Mia ne peut s’empêcher de jouer les héros et elles, Laurel et Dinah, enfilent à nouveau leur costume pour sauver la ville.

L’épisode (qui sera en fait l’épisode 9 d’Arrow) sera diffusé aux Etats-Unis le 21 janvier. Et comme en atteste ce synopsis, tout est fait pour qu’en cas de raté cet épisode puisse fonctionner comme un one shot, sans trop de conséquences sur la suite des autres séries. Mais étant donné le développement des séries super-héroïques sur la CW depuis bientôt dix ans, on est plutôt serein pour le futur du trio.