Green Arrow and the Canaries : des nouvelles du spin-off d'Arrow

Katie Cassidy, l’interprète de Laurel Lance dans "Arrow", s’est exprimée sur le statut de "Green Arrow and the Canaries", le spin-off de la première série du Arrowverse. Alors qu’un pilote a déjà été diffusé, elle s’est montrée optimiste sur la possibilité de développer la série.

Katie Cassidy, alias Laurel Lance dans Arrow depuis la première saison de la série, en 2012, a donné des nouvelles du spin-off Green Arrow and the Canaries. Et alors qu’un épisode pilote avait été diffusé au début de l’année, elle s’est montrée optimiste sur le futur développement de la série.

Situé en 2040 à Star City, Green Arrow and the Canaries serait centré sur un trio féminin. Mia Smoak (Katherine McNamara), l’héritière de Green Arrow, s’allierait à Laurel Lance (Cassidy) et Dinah Drake (Juliana Harkavy), deux incarnations de Black Canary dans la série originale pour reprendre le flambeau du héros à l’arc et combattre le crime dans la ville.

Un pilote avait été diffusé le 21 janvier dernier, soit une semaine avant le dernier épisode d’Arrow. Il avait obtenu un bon score d’audience, et avait été en général bien reçu par le public. Il avait attiré 890 000 téléspectateurs, soit le plus gros score de la saison pour le show porté par Stephen Amell, si l’on exclu le crossover annuel. Ce bon score devrait plaider en faveur du développement de ces nouveaux épisodes. Et l’interprète de Laurel Lance s’est montrée optimiste quant à la possibilité de revêtir le costume de Black Canary.

Katie Cassidy optimiste sur le développement de Green Arrow and the Black Canaries

Malgré la situation incertaine de nombreux projets à cause du coronavirus, Cassidy a avoué dans une interview à TVLine ne pas savoir où en était Green Arrow and the Canaries. Mais elle s’est aussi dite « confiante » sur la possibilité de voir le spin-off être développé, assurant « ne pas être inquiète » pour cela.

Elle s’est ensuite exprimée sur ce qu’elle aimerait y voir, révélant vouloir « découvrir plus sur le passé de Black Siren, et comment elle est arrivée en 2040 », avant de réitérer son optimisme sur le futur du projet, déclarant être « pressée de plonger dedans ».

Même si la décision de développer le projet ne lui appartient évidemment pas, les déclarations de celle qui formerait le trio à la tête de la série avec Harkavy et McNamara devraient ainsi rassurer les fans qui l’attendent avec impatience.