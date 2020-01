Green Arrow and the Canaries : premières images du spin-off d’Arrow

La fin de « Arrow » approche, mais avant, on aura droit à l’épisode « Green Arrow and the Canaries » qui pourrait déboucher sur une série sur les trois super-héroïnes. La CW poursuit la promotion de l’épisode en dévoilant de nouvelles images.

Voilà plusieurs semaines qu’on vous parle du futur du Arrowverse. Pour la team Arrow, c’est bientôt la fin. La saison 8 en cours de diffusion sera la dernière. Il se peut que des personnages disparaissent, quand d’autres pourraient être utilisés pour d’autres programmes. Ce sera le cas de Laurel, Dinah et Mia qui auront droit à une aventure ensemble, au moins le temps d’un épisode.

En effet la CW a pour le moment commandé un pilote pour une éventuelle série Green Arrow and the Canaries. Un épisode qui sera diffusé au sein de la dernière saison d’Arrow (l’épisode 9) et qui mettra en scène le trio en 2040.

Revoici le synopsis annoncé :

C’est l’année 2040 à Star City et Mia Queen a tout ce dont elle a toujours rêvé. Cependant, lorsque Laurel et Dinah réapparaissent soudainement dans sa vie, les choses prennent une autre tournure et son monde parfait est bouleversé. Laurel et Dinah suivent une personne kidnappée ayant des liens directs avec Mia et elles ont besoin de son aide. Sachant que cela va tout changer, Mia ne peut s’empêcher de jouer les héros et elles, Laurel et Dinah, enfilent à nouveau leur costume pour sauver la ville.

Le trio s’affirme en images

Mais alors qu’on s’apprête à découvrir les dernières parties du crossover Crisis on Infinite Earths, la CW prépare déjà la suite en accélérant la promotion de Green Arrow and the Canaries. La chaîne a dévoilé (via TV Line) une série de photos de l’épisode. Évidemment, on retrouve les trois héroïnes tantôt en tenue de civil, tantôt dans leur costume respectif. On retiendra de ces images la première mettant en avant Mia dans la tenue de son père, mais également celle de Dinah en train de chanter, ou encore Laurel au milieu d’une foule. Enfin, on peut voir l’invitée spéciale de cet épisode : Raigan Harris dans le rôle de Bianca Bertinelli.

Découvrez les images en cliquant sur la galerie ci-dessous :

L’épisode Green Arrow and the Canaries, le neuvième de la saison 8 d’Arrow, sera diffusé le 21 janvier aux Etats-Unis.