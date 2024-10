James Gunn a trouvé le nouveau Green Lantern du côté de Netflix

"Lanterns", tirée de l'univers de "Green Lantern" fait partie des séries actuellement développées par DC Studios. On connaît désormais le nom du comédien qui y incarnera le personnage de John Stewart.

Lanterns, l’un des projets à venir les plus ambitieux de DC Studios

L’un des projets les plus attendus par les fans de DC depuis que James Gunn et Peter Safran ont pris la tête de DC Studios est la future série Lanterns. Celle-ci tentera de faire mieux que le film Green Lantern porté par Ryan Reynolds, qui avait été très mal reçu à sa sortie en 2011. La future série, dont le pilote a été écrit par Damon Lindelof, Chris Mundy et Tom King, s’intéressera à John Stewart. Nouvelle recrue au sein des membres des Green Lanterns, ce dernier sera associé au légendaire Hal Jordan. On sait désormais qui a été choisi pour incarner le principal personnage du show.

Un carton de Netflix qui mène à la série DC

Après un long processus de casting, le rôle de John Stewart dans Lanterns a été confié à Aaron Pierre. Ce dernier était l’un des deux finalistes des auditions aux côtés de Stephen James. Deadline affirme qu’il a donc obtenu le rôle au profit de son concurrent. Une information confirmée par James Gunn sur son compte X.

Le nom d’Aaron Pierre rappellera peut-être quelque chose aux abonnés Netflix. Car ce dernier n’est autre que la star de Rebel Ridge. Sorti le 6 septembre dernier, le long-métrage d’action a fait un carton sur la plateforme de streaming, et a sans doute aidé à faire pencher la balance du côté de l'acteur. Sa performance ayant été fortement mise en avant.

Kyle Chandler devrait lui donner la réplique

Reste à savoir qui interprétera Hal Jordan aux côtés d’Aaron Pierre dans Lanterns. Mais cette question pourrait avoir trouvé sa réponse. Toujours d’après les informations de Deadline, Kyle Chandler est en négociations avancées pour jouer le personnage. The Hollywood Reporter affirme même que le rôle lui a déjà été attribué. Sauf surprise, sa participation au projet sera donc bientôt officielle.

L’intrigue de Lanterns devrait se dérouler sur Terre. John Stewart et Hal Jordan se rendront aux États-Unis pour enquêter sur un mystérieux meurtre. True Detective a été citée comme inspiration majeure pour la série. On devrait donc y retrouver une atmosphère similaire. Lanterns sera composée de huit épisodes. On ne sait pas encore si d’autres saisons sont déjà envisagées pour la suite. Quoi qu’il en soit, la série devrait se tourner en 2025. Si elle n’a pas encore de date de sortie, elle devrait donc être dévoilée en 2026.