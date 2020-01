Green Lantern : des détails sur la future série HBO Max

Vous avez aimé ? Partagez :

Alors que le fiasco du film Green Lantern est encore dans certaines têtes, WarnerMedia compte donner une seconde chance à l’univers des comics DC avec une série en préparation pour HBO Max. Greg Berlanti, à la création, donne enfin quelques détails.

Si le Marvel Cinematic Universe a Kevin Feige, les séries de DC ont un équivalent avec Greg Berlanti. Celui-ci est actuellement associé en tant que producteur et/ou créateur d’une bonne dizaine de séries DC (et un paquet d’autres shows), qu’elle soient diffusées sur la CW (Arrowverse) ou le DC Universe. Mais alors que WarnerMedia s’apprête à lancer sa plateforme HBO Max, Berlanti a déjà reçu une commande d’une nouvelle production pour ce prochain service. On pense évidemment à Green Lantern.

Bien que son association au film de 2011 (comme co-scénariste et producteur) n’ait pas donné lieu à une réussite, Warner compte sur lui pour continuer de proposer des programmes variés sur les super-héros DC, et donc pour offrir à Green Lantern une meilleure adaptation.

Deux Green Lanterns et Sinestro au programme

Alors que cette série avait été annoncée il y a plusieurs mois, Greg Berlanti a offert (via Deadline) des précisions sur ce que devrait proposer le show. D’après lui, la série va « s’étendre sur plusieurs décennies en se concentrant sur deux histoires de Green Lanterns basés sur Terre« . De plus, on nous promet qu’une histoire se déroulera dans l’espace et prendra la direction de l’histoire de Sinestro. Dans les comics, celui-ci est un ancien Green Lantern devenu l’un des principaux adversaires d’Hal Jordan. On peut donc s’attendre à ce que Jordan soit de la partie. Mais il faudra attendre avant d’en savoir davantage.

Notamment, on espère que dans les prochaines semaines les premiers noms du casting soient annoncés. Il est possible que les choses s’accélèrent si on prend en compte le crossover du Arrowverse, Crisis on Infinite Earths, qui dans ses derniers moments a montré des images de toutes les séries DC en cours de diffusion ou à venir, et dont un aperçu du monde des Green Lanterns.

La série Green Lantern sera diffusée sur HBO Max. Aucune date n’est annoncée.